Top-Vornamen der DFB-Spieler - Fußballgeschichte der etwas anderen Art

Kaarst (ots) - Für alle Statistikfans und Anhänger der DFB-Elf hatdas Internetportal Baby-Vornamen.de eine Analyse aller deutschenFußball-Nationalspieler und -Nationalspielerinnen veröffentlicht. Wiesich zeigt, hat Trainer Joachim Löw bei der Nominierung derNationalspieler verstärkt auf den Namen Christian gesetzt: seitBeginn seiner Trainerzeit im Jahr 2006 waren bis heute fünfChristians Teil der Nationalmannschaft, die meisten davon auf derVerteidiger-Position.Als "Verteidiger" konnten sie sich auch auf der Namens-Ranglistebehaupten: Christian ist bereits seit 1984, also seit der Amtszeitvon Franz Beckenbauer in der Top 3 der häufigsten Vornamen derdeutschen Nationalmannschaft vertreten. Schon während der Trainerzeitvon Rudi Völler (2000 bis 2004) war er - gemeinsam mit Jens undOliver - auf dem ersten Platz, wurde unter Jürgen Klinsmanns Leitung(2004 bis 2006) von Thomas nur kurzzeitig auf den zweiten Rangverdrängt.In der Ära Joachim Löw ist Christian wieder der häufigste Vornameunter den Nationalspielern. Möglicherweise könnte er seinen Platzjedoch bald erneut abgeben; der letzte Christian war 2014 für dieDFB-Elf im Einsatz, während Kevin und Julian mit jeweils dreiVertretern auf dem zweiten Rang zumindest größtenteils noch spielenbzw. erst im vergangenen Jahr zum Kader gestoßen sind.Der Trend der moderneren Namen zeigt sich auch bei den Frauen: ausClaudia wurden Lena und Sara, die sich heute den ersten Platz teilen.Nichtsdestotrotz: die deutsche Fußballnationalmannschaft derMänner besteht bereits seit 1908 und wer seinem Sohn den Namen einesehrwürdigen Fußballstars geben möchte, sollte möglicherweise nochfolgende Namen in Betracht ziehen: Gerhard ("Gerd"), der die meistenTore geschossen und Thomas, der die meisten Spiele absolviert hat.Beschränkt man sich allein auf die Vornamenhäufigkeit, so steht fest:Platz 1 der häufigsten Vornamen in der langen Geschichte derdeutschen Nationalmannschaft geht mit 45 Vertretern und einem großenVorsprung an Hans.Dies und viele weitere Fakten, Tabellen und Grafiken zu denVornamen deutscher Nationalspieler/innen sind unterhttp://www.baby-vornamen.de/?a=32 abrufbar.