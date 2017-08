Top Ten: Was Journalisten an Pressesprechern am meisten nervt (FOTO)

Hamburg (ots) -Was nervt Journalisten an Pressesprechern am meisten? Antwort:Wenn sie keine Antworten auf ihre Fragen erhalten. Zu diesem Ergebniskommt der aktuelle Medien-Trendmonitor von news aktuell undFaktenkontor. An zweiter Stelle landet die Schönfärberei. DerVorwurf, dass Unternehmenssprecher zu oft Lobhudelei statt Faktenliefern, ist unter den Medienschaffenden weit verbreitet. Fastgenauso oft ärgern sie sich über unehrliche Aussagen vonPressesprechern. Über 1.700 Journalisten haben an der Umfrageteilgenommen.Mehr als die Hälfte der Befragten ist demnach genervt, wennKommunikationschefs nicht auf Anfragen reagieren (51 Prozent). Auchdas Thema Glaubwürdigkeit spielt in das Verhältnis von Journalistenund Unternehmenssprechern hinein: 45 Prozent der Umfrageteilnehmerstört, dass sie zu oft Lobhudelei statt Fakten geliefert bekommen.Fehlende Authentizität und Unehrlichkeit beklagen 43 Prozent derJournalisten.An vierter Stelle der Kritik steht handwerklich schlechtesPR-Material. 40 Prozent der Befragten nervt unprofessionellesPressematerial. Je höher die Position, umso kritischer ist der Blickauf PR-Content: Während nur 35 Prozent der einfachen Redakteureschlechte Pressemitteilungen kritisieren, tut es bei denChefredakteuren jeder Zweite (51 Prozent).Das Nachtelefonieren von Pressemitteilungen scheint dagegenlangsam der Vergangenheit anzugehören: Nur noch knapp jeder Fünftefühlt sich davon gestört (19 Prozent). Auch selten Anlass für Ärgergeben juristische Interventionen: Magere fünf Prozent der Befragtennervt es, wenn Pressesprecher mit dem Anwalt drohen.Die kompletten Umfrageergebnisse des Medien-Trendmonitors"Brennpunkt Journalismus":https://www.newsaktuell.de/medien-trendmonitor-2017Top 10: Was Journalisten an Pressesprechern am meisten nervt1. Keine Reaktion auf Anfragen: 51 Prozent2. Lobhudelei statt Fakten: 45 Prozent3. Keine authentischen, ehrlichen Aussagen: 43 Prozent4. Unprofessionelles Pressematerial: 40 Prozent5. Komplizierte Autorisierungen: 39 Prozent6. Nach Versand einer Pressemitteilung nicht erreichbar sein: 23Prozent7. Fehlende Unterstützung bei Recherchen: 21 Prozent8. Telefonisches Nachfassen von Pressemitteilungen: 19 Prozent9. Belegexemplare einfordern: 6 Prozent10. Mit dem Anwalt drohen: 5 ProzentQuelle: Medien-Trendmonitor 2017 von news aktuell und FaktenkontorTeilnehmer: 1.740 JournalistenUmfragezeitraum: März 2017Methode: Online-UmfragePressekontakt:news aktuell GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: 040/4113 - 32843http://twitter.com/jenspetersenpetersen@newsaktuell.deOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell