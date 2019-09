Die Top Ten der SWR1 Hitparade 2019 (FOTO)

Mainz (ots) -Sperrfrist: 21.09.2019 14:05Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Radiohörer*innen bestimmen Hitparade / SWR1 Rheinland-Pfalz ausLandauMainz/Landau. Beliebtester Song der SWR1 Hörer*innen im Jahr 2019ist "Bohemian Rhapsody" von Queen. Der Titel belegt vor "The Sound ofSilence" (Disturbed) und "Stairway to Heaven" (Led Zeppelin) erneutden ersten Platz der SWR1 Hitparade. Vom 17. bis 21. Septemberspielte SWR1 Rheinland-Pfalz die von den Hörer*innen gewählten 1.000größten Hits. 24 Stunden am Tag wurde aus dem 'Gläsernen Studio' aufdem Rathausplatz von Landau gesendet.Disturbed etabliert sich auf ZweiDisturbed erreichte zum zweiten Mal in Folge mit "Sound ofSilence" Rang Zwei. Der Song ist damit Durchstarter der letztenJahre: 2016 zum ersten Mal in der Hitparade - damals aus dem Standauf Platz Sechs. 2017 stieg der Titel auf Platz Drei.Top-10-Platzierung für JourneyJourney klettert mit "Don´t stop believin'" kontinuierlich nachoben - in diesem Jahr erstmals auf Platz 9. 2015 stand die Band nochauf Platz 84, 2017 auf Platz 24.Höchster Neueinsteiger Lady Gaga und Bradley Cooper Ansonstenbleiben die Hörer*innen ihrem Musikgeschmack in den Top 10 treu.Höchster Neueinsteiger der SWR1-Hitparade 2019 ist "Shallow" von LadyGaga und Bradley Cooper auf Platz 20.Die Top-Ten-Hits in Rheinland-Pfalz im Jahr 2019 1 BohemianRhapsody, Queen 2 Sound of Silence, Disturbed 3 Stairway to Heaven,Led Zeppelin 4 Music, John Miles 5 Child in Time, Deep Purple 6Nothing Else Matters, Metallica 7 Hotel California, Eagles 8 TheRose, Bette Midler 9 Don't stop believin', Journey 10 Wish You WereHere, Pink Floyd Unter swr1.de steht die Liste der Top 1.000 zurAnsicht bereit.Mehr über die Hitparade, den Flashmob mit John Miles und die Wochein Landau auch unter SWR1.de oder unterhttp://x.swr.de/s/hitparaderheinlandpfalz Pressekontakt: 06131 / 92932254, swr-pressestelle.mainz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell