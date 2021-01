Top-Technologieaktien für Januar

Weitere Suchergebnisse zu "Alteryx A":

Alteryx

Mit Januar bricht der erste Monat im neuen Jahr an; ein idealer Zeitpunkt, um sich mit Top-Technologieaktien zu beschäftigen, die im neuen Jahr für eine Investition gut sein könnten. Der erste Akteur im Bunde der Top-Technologieaktien soll dieses Mal Alteryx (WKN: A2DME9) sein. Das Big-Data-Unternehmen hat vor allem kurstechnisch kein gutes Jahr hinter sich. Operativ konnte man den gesetzten Kurs zwar halten, aber auch hier musste man mit Rückschlägen klarkommen.

Ein schlechtes Unternehmen ist Alteryx deswegen in meinen Augen keineswegs. Ganz im Gegenteil: Ich denke, dass Alteryx in einer spannenden Branche unterwegs ist und noch einiges an Wachstumspotenzial ausschöpfen kann. Zukünftig wird es durch sich vermehrende Digitalisierung immer mehr Daten geben. Diese Daten möchten gepflegt und analysiert werden. Alteryx ist der ideale Ansprechpartner für dieses Unterfangen, auch wenn in diesem Jahr viele Unternehmen krisenbedingt ihre Ausgaben in Sachen Big-Data-Analyse gekürzt haben.

Amadeus IT

Die Zweite unter den Technologieaktien ist Amadeus IT (WKN: A1CXN0). Das spanische Softwareunternehmen ist nicht allzu bekannt. Gerade nach einem Jahr, in dem besonders Tourismusaktien zu leiden hatten, ist Amadeus IT möglicherweise auch nicht das erste Unternehmen, das einem für eine Investition in den Sinn kommt.

Amadeus IT entwickelt und lizenziert nämlich verschiedene Softwareprogramme für touristische Anwendungen. Die meisten Fluggesellschaften der Welt arbeiten mit Amadeus-Software. Auch sehr viele Buchungsstrecken von Online-Reisebüros werden mit Amadeus-Produkten betrieben, ebenso wie Software für die stationäre Reisesuche in Reisebüros. Das Unternehmen verdient je nach lizenzierter Software entweder eine Pauschale oder pro Buchung.

Aufgrund der Coronakrise sind die Umsätze logischerweise aufgrund deutlich weniger Buchungen zurückgegangen, aber das sollte Amadeus IT in einer Zukunft nach Corona nicht daran hindern, weiter profitabel zu wachsen.

Booking Holdings

Booking Holdings (WKN: A2JEXP) ist eine der Technologieaktien, die es in der Corona-Baisse im März richtig übel erwischt hat. Der Markt ist davon ausgegangen, dass der Tourismus weitestgehend am Boden liegen und Booking daher in Schwierigkeiten geraten würde. Was den Tourismus selbst angeht, trifft diese These zu. Die Aktie von Booking hingegen notiert beinahe wieder auf dem Stand wie vor der Krise.

Meines Erachtens liegt das an dem Geschäftsmodell von Booking und der Art und Weise, wie flexibel Booking mit seinen Ausgaben umgehen kann. Selbstverständlich hat auch Booking starke Einbußen auf der Umsatzseite erlebt. Allerdings ist das Unternehmen ziemlich digital unterwegs und konnte hohe Kostenpunkte einfach reduzieren oder abbauen. Das betraf vor allem die Ausgaben für Marketing, die situationsbedingt auf Eis gelegt wurden.

Sobald der Tourismus im Allgemeinen wieder anzieht, kann Booking seine Werbemaschinerie wieder hochfahren. Ich bin davon überzeugt, dass der Hotelvermittlungsriese in einer Zeit nach Corona ebenfalls weiter wachsen wird.

PayPal

PayPal (WKN: A14R7U) ist für mich nicht mehr wegzudenken. Das FinTech ist gefühlt in jedem Onlineshop als Zahlungsmethode vertreten. Das ist für sich genommen schon eine großartige Leistung. Immerhin verdient PayPal an jeder Transaktion mit. Wenn man bedenkt, dass im Zuge zunehmender Digitalisierung immer mehr Einkäufe online getätigt werden, kann man erahnen, wo die Reise von PayPal zukünftig hingeht.

Darüber hinaus ist PayPal mit seiner App Venmo im P2P-Bereich tätig. Immer mehr Menschen setzen auf die mobile Möglichkeit, Geld zu verschicken. PayPal baut sein Angebot in diesem Bereich langsam aber sicher aus. Dadurch wird es dem Unternehmen möglich sein, seine Kunden weiter zu monetarisieren. PayPal erwirtschaftet bereits Milliardengewinne und die Zeichen deuten auf weiteres Wachstum hin.

Wie investiert Altmeister Warren Buffett wohl im neuen Jahr? Es ist kein Geheimnis mehr, dass das Orakel von Omaha zunehmend mehr Technologieaktien in sein Portfolio aufnimmt. Es könnte daher besonders interessant sein, die von ihm gehaltenen Positionen genau zu beobachten.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Alteryx. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alteryx, Booking Holdings, und PayPal Holdings. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $75 Calls auf PayPal Holdings.

