Top Start für das Wahl-Navi / Eine Million Nutzer nach der ersten Woche

Köln (ots) - Das Wahlnavi, ein Angebot der Mediengruppe RTLDeutschland vor der Bundestagswahl, stößt auf großes Interesse: Nurgut eine Woche nach dem Start des Online-Fragebogens hat am Freitagdie Zahl der Nutzer, die ihn bis zum Ende durchgeführt haben, bereitsdie Millionengrenze durchbrochen. Anhand des Fragebogens könnenNutzer prüfen, welche Partei den eigenen Positionen am nächstensteht.Besonders auffällig ist, wie rege die Applikation in den SozialenMedien geteilt wird. Offensichtlich nutzen besonders viele jüngereMenschen das Angebot, um sich eine Orientierungshilfe für ihreWahlentscheidung bei der Bundestagswahl am 24. September zu holen.Entwickelt wurde das Wahl-Navi von kanadischenPolitikwissenschaftlern und war schon in mehreren Ländern unter demNamen "Vote Compass" sehr erfolgreich.Thorsten Berger, Projektleiter bei der Mediengruppe RTLDeutschland: "Das Wahl-Navi hat in seiner deutschen Version schonRekorde gebrochen. Wir hatten den besten Starttag, den dieseApplikation seit ihrer Einführung in Kanada jemals hatte. Und wirhaben in nur einer Woche die erste Million Nutzer erreicht. Das istfür eine Neueinführung angesichts der etablierten Angebote ein großerErfolg, auf den die Mediengruppe RTL und die kanadische EntwicklerVox Pop Labs sehr stolz sind."Das Wahlnavi ist am 25. August von RTL Aktuell, n-tv und den RTLII News, den drei großen Nachrichtenangebote der Mediengruppe RTLDeutschland, gestartet worden. Unter wahlnavi.de sind 30 Thesen undFragen aufgeführt, die jeweils für ein großes Thema im Wahlkampf undfür die Programmpunkte der Parteien stehen.Das Wahl-Navi ist ganz gezielt auch auf die Sozialen Medienzugeschnitten. Die Ergebnisse können geteilt und so auch verglichenwerden - ein neues und attraktives Mitmach-Angebot gerade für jungeMenschen. Unabhängige Studien, wie z. B. von der Canadian ElectionStudy (CES), haben gezeigt, dass das Wahl-Navi eine positive,statistisch nachweisbare Auswirkung auf die Wahlbeteiligung geradevon jungen Wählern in Kanada hatte.Zum Wahl-Navi: www.wahlnavi.deTwitter: @wahlnavi