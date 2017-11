Top-Star Rita Ora in der Elbphilharmonie Hamburg und live auf Channel Aid (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Hamburger FABS Foundation setzt ihre Aktion, bei der mit Hilfevon bekannten Internet-Influencern Spenden für soziale Projektegesammelt werden, spektakulär fort. Zum Ende der "Season 1" desChannel Aid am 5. Januar 2018 wird die britische und internationalerfolgreiche Sängerin RITA ORA in der Elbphilharmonie Hamburg einKonzert geben, das nicht nur von den Besuchern vor Ort, sondern auchlive auf YouTube zu hören und zu sehen sein wird. Der Erlössämtlicher Werbeeinnahmen auf dem ersten YouTube Charity-Kanal sowiealle Einnahmen aus dem Channel Aid live Konzert und derAftershow-Party mit bekannten DJs kommen einem guten Zweck zugute.Wer Sport- und andere Angebote für sozial schwache Kinder undMenschen mit Behinderungen unterstützen möchte, kann dies künftigganz einfach durch das Anschauen von YouTube-Videos tun. Seit Juliist auf der Internet- Plattform der erste Charity-Kanal online. SeinName: Channel Aid. Die Idee: Je mehr Menschen sich die Videos dortansehen, desto höher ist die vermarktbare Reichweite - und desto mehrGeld kommt durch die vorgeschalteten Werbevideos herein. Diese Erlösegehen an die von der Hamburger FABS Foundation unterstütztenProjekte.Nach dem erfolgreichen Start von Channel Aid, dessen SMS-Kampagnedurch den Außenwerber Wall mit gesponserten Plakatflights begleitetwird, haben nun bereits eine ganze Reihe erfolgreicher YouTuber wieFelix von der Laden oder auch der Kölner Vlogger "Rewinside", der15-jährige Oskar und Simon Unge alias Ungespielt ihre Videos auf demneuen Kanal hochgeladen - und so die ersten werbefinanziertenSpendengelder generiert. Jetzt zündet Ideengeber Fabian Narkus,Managing Director der FABS Foundation, die nächste Stufe und kündigtein spektakuläres Projekt für den 5. Januar 2018 an: "Wir werden andiesem Tag in der Elbphilharmonie Hamburg ein Konzert mit demTop-Star Rita Ora veranstalten und das dann live auf Channel Aidstreamen. Das wird uns sehr helfen, den ersten Charity-Kanal aufYouTube noch bekannter zu machen und über Klicks noch mehrHilfsgelder zu generieren." Supporter im ersten Teil desKonzertabends sind die musikalischen YouTube-Creator CostantinoCarrara und Nicole Cross, die beide eine musikalische Kostprobe schonvorab zur Pressekonferenz performen sowie aus den USA YouTube-CreatorMAX. Der Ticketvorverkauf startet am 9. November bei Eventim.Starke PartnerNach dem Konzert, für das über den Ticketpartner EventimEintrittskarten ab 39 Euro verkauft werden, wird es für die VIP-Gästeund Sponsoren in der Hamburger Fischauktionshalle noch eineAftershow- Party mit zahlreichen Promis und bekannten DJs geben. AlleErlöse fließen ebenfalls in den Spendentopf, da die Kosten überSponsoren abgedeckt werden. Zu den starken Partnern, die "Channel Aidlive in Concert" von Beginn an unterstützen gehören Holsten, McCafé ,Depot, YouTube, Audi, Lieferheld, Vapiano, das Hotel Atlantic,Schüco, Wall, DJI GmbH, die Fischauktionshalle Hamburg, HamburgShowtechnik, KLM, Different Fashion und im Medienbereich News Aktuellund Landau Media.Wie kam Fabian Narkus auf die Idee zu Channel Aid? "JeglicheStiftungen auf dem aktuellen Markt machen einen tollen Job. Mirpersönlich war es allerdings nicht modern genug. Die modernen Medienund einflussreichen Internet-Stars werden zu wenig genutzt. Daswollen wir ändern. Moderne Kampagnen, junge Zielgruppen, um auch injungen Jahren Verantwortung zu lehren, sowie Influencer alsSchirmherren, um diese Zielgruppen mitzuziehen."Mit Hilfe internationaler Kooperationen mit YouTube-Creators undUnternehmen gelingt es Channel Aid®, regelmäßig kostenfreien Contentzur Verfügung gestellt zu bekommen. Dieser wird exklusiv auf demYouTube-Kanal angeboten. Die Künstler sowie die Foundation rufen indiesem Zusammenhang dazu auf, bewusst die Werbevideos/-banneranzuklicken. Auf moderne Art und Weise kann jeder den guten Zweckunterstützen, auch ohne Eigenkapital einzusetzen. 100 Prozent derWerbeeinnahmen fließen in die Projekte der FABS Foundation.Die FABS Foundation ist der ehrenamtliche Teil der Hamburger FABSProjects GmbH, geleitet von Fabian Narkus. Die Spendengelder fließenin Projekte für Kinder und Jugendliche sowie Menschen mitBehinderungen in Deutschland. Im Fokus steht dabei unter anderem daseigens initiierte Projekt "Chance to Dance", bei dem Tanzkurse fürMenschen mit Behinderungen angeboten werden. Zusätzlich werden auchstiftungsexterne Projekte, zum Beispiel die Laureus Sport for Good-Foundation, unterstützt. Auch Projekte wie der "MitternachtsSport",ein Sportkonzept, das Jugendliche aus sozial schwachen Familien vonder Straße holt, soll gefördert werden. Die FABS Foundationunterstützt nur Projekte, bei denen transparent nachvollziehbar ist,dass die erzielten Spenden auch zu 100 Prozent bei den Gefördertenankommen.Ticketkauf: Eventim.de ab 9.11.2017Links zu den Kommunikationskanälen: www.FABS-Foundation.comChannel Aid: http://channel-aid.deFacebook: https://www.facebook.com/ChannelAid/Twitter: https://twitter.com/theChannelAidInstagram: https://www.instagram.com/channelaid/YouTube: https://www.youtube.com/ChannelAid