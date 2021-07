Top-Stahlerzeuger-Aktie: Nahe Kaufpunkt mit fälligem Gewinn!

Die STLD-Aktie befindet sich vor dem Bericht über die Ergebnisse des ersten Quartals von Steel Dynamics nach Börsenschluss in der Nähe eines Kaufpunkts. Die Aktien von Nucor und Cleveland-Cliffs sind vor ihren Gewinnberichten am Donnerstag ebenfalls in der Nähe von Kaufpunkten.

Der Kupferminenbetreiber Freeport-McMoRan, der in der IBD 50 gelistet ist, rundet die großen Industriemetall-Gewinnberichte vom Donnerstag ab.

Der globale Stahlgigant Arcelor Mittal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung