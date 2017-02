"Top-Spione der Geschichte": Vier neue Folgen der ZDFinfo-Reihe (FOTO)

Mainz (ots) -Spione, Informanten und Doppelagenten - Geheimdienste. Am Freitag,17. Februar 2017, ab 20.55 Uhr, stellt ZDFinfo in vier neuen Folgender Doku-Reihe "Top-Spione der Geschichte" Robert Cecil, KardinalRichelieu, Elizabeth Van Lew, Sophie Potocka und Mata Hari vor.Er zählt zu den gefürchtetsten Spionage-Chefs Englands: Die"Top-Spione der Geschichte"-Folge "Robert Cecil" widmet sich um 21.00Uhr dem Mann, der einen ehrgeizigen Terroranschlag vereitelte unddamit König Jakob I. das Leben rettete. Denn 1605 sollte bei der sogenannten "Pulververschwörung" das britische Parlament in die Luftgesprengt und dabei die gesamte Regierung getötet werden.Auch im Frankreich des 17. Jahrhunderts baute ein Mann seinGeheimdienstnetz aus, um den König zu schützen. Die Episode "KardinalRichelieu" zeigt um 21.45 Uhr wie seine Informanten den Geistlichenvor zahlreichen Verschwörungen bewahren. Dass auch Frauen gute Spioneabgeben, zeigen im Anschluss die beiden Folgen "Elizabeth Van Lew"(22.30 Uhr) und "Sophie Potocka und Mata Hari" (23.15 Uhr): Währenddie von Elizabeth Van Lew eingesetzten Spitzel dazu beitrugen, denamerikanischen Bürgerkrieg zu beenden, verkauften dieDoppelagentinnen Sophie Potocka und Mata Hari ihre Informationen anden Höchstbietenden.Aus der Reihe "Top-Spione der Geschichte" zeigt ZDFinfo zudem nocheinmal die Folgen "Francis Walsingham" (17.15 Uhr) sowie "ThomasCromwell" (18.00 Uhr).https://presseportal.zdf.de/pm/neue-dokushttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/spionePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell