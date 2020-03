Top-Speakerin und Unternehmerin Nelly Kostadinova besteigt für wünschdirwas e.V. den höchsten Berg Afrikas (FOTO)

Köln (ots) - Die bekannte Top-Speakerin, Autorin, Gründerin undGeschäftsführerin des weltweiten Übersetzungsbüros "Lingua-World" - NellyKostadinova - will für den Kölner Verein wünschdirwas e.V. hoch hinaus!Kostadinova plant im September, Afrikas höchsten Berg, den Kilimandscharo, zubesteigen und dafür fleißig Sponsoren und Unterstützer zu gewinnen. SämtlicheEinnahmen der Aktion kommen schwer und chronisch erkrankten Kindern undJugendlichen zu Gute, denen wünschdirwas e.V. einen Herzenswunsch erfüllt undihnen wieder neuen Lebensmut und neue Kraft in einer schweren Zeit ihres Lebensspendet. Der Einsatz der über 130 Ehrenamtler von wünschdirwas e.V. hat NellyKostadinova so überzeugt, dass sie neue Botschafterin wird. Für wünschdirwase.V. hat sich die Unternehmerin ein hohes Ziel gesetzt: Die Besteigung des 5895mhohen Kilimandscharos in Tansania. "Unter dem Motto jeder Meter zählt, möchteich mindestens eine Spendensumme von 589.500 Euro für wünschdirwas e.V. sammeln,es dürfen aber gerne auch noch mehr werden!"Die sportbegeisterte Buchautorin und wünschdirwas e.V. planen im Laufe desJahres einige gemeinsame Aktionen: So wird Kostadinova Wunscherfüllungenbegleiten und mit der Vorstandsvorsitzenden von wünschdirwas e.V., ClaudiaWeiler, gemeinsam Spenden sammeln. Claudia Weiler ist begeistert von sovielEngagement und freut sich sehr auf die Zusammenarbeit: "Nelly Kostadinova isteine große Bereicherung für unseren Verein. Wir können uns sehr glücklichschätzen, eine so engagierte Unterstützerin gewonnen zu haben. Wir drücken Nellyfür die Besteigung des Kilimandscharo alle Daumen und freuen uns mit demgesammelten Geld viele tolle Herzenswünsche erfüllen zu dürfen."Im Jahr 1990 kam die bulgarische Journalistin Kostadinova mit einem Stipendiumnach Deutschland, ohne ein Wort deutsch zu sprechen. In den letzten 30 Jahrenhat sie von Köln aus ein Weltunternehmen aufgebaut und zählt zu den Top 100Speakern in Deutschland.Über den Vereinwünschdirwas e.V. ist ein in Köln eingetragener gemeinnütziger Verein. Seit 30Jahren erfüllen viele ehrenamtliche Helfer und fünf Mitarbeiter in Köln schwererkrankten Kindern und Jugendlichen Herzenswünsche. Ein unvergesslich schönesErlebnis soll dazu beitragen, neuen Lebensmut, Zuversicht und neue Lebensenergiezu schenken und die Krankheit einfach einmal vergessen lassen. wünschdirwas e.V.arbeitet bundesweit mit Ärzten und Therapeuten von über 100 Krankenhäusern,Kinderkliniken und Hospizen in nahezu allen Bundesländern zusammen.Pressekontakt:wünschdirwas e.V.Sarah StenschkePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 0221 / 579 297 21Fax 0221 / 579 297 90E-Mail: presse@wuenschdirwas.dewww.wuenschdirwas.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/133788/4536417OTS: wünschdirwas e.V.Original-Content von: wünschdirwas e.V., übermittelt durch news aktuell