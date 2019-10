Top-Smartphones im Vergleich: Apples iPhone hat das Nachsehen (FOTO)

Hamburg (ots) -Samsung, Apple, Huawei: Mit ihren Top-Modellen traten diewichtigsten Smartphone-Hersteller zum Vergleichstest bei COMPUTERBILD an. Am Ende machte das Huawei P30 Pro das Rennen!Die Grundausstattung der Testkandidaten liegt auf ähnlich hohemNiveau. Und im Testlabor lieferten alle Kontrahenten ähnlich guteBilder. Bei wenig Licht etwa schossen aber das Huawei P30 Pro und dasP30 die besten Fotos. Auch der Tele-Zoom war bei Huawei am besten.Bei der Akkulaufzeit konnte Apple aufholen. Vor allem das iPhone11 Pro Max macht einen gewaltigen Sprung: Es hält mit mehr als 15Stunden satte vier Stunden länger durch als der Vorgänger XS Max! DasHuawei P30 Pro lief im Test aber noch eine Stunde länger. FürAlltagsaufgaben sind alle Top-Smartphones schnell genug - allerdingshatten die neuen iPhones dank A13-Bionic-Prozessor die Nase vorn.Fazit: Dank enormer Ausdauer und innovativer Zoom-Kamera belegtdas Huawei P30 Pro Platz 1. Daran ändert auch der Handelsstreit mitden USA nichts, denn Huawei garantiert Besitzern des P30 Pro weiterUpdates und Zugang zu Google-Diensten und -Apps.Den vollständigen Test der Top-Smartphones lesen Sie in deraktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 22/2019, die ab 11. Oktober 2019 imHandel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist die meistverkaufte Computerzeitschrift Europasund bietet ihren Lesern seit mehr als 20 Jahren jeden zweiten Freitagumfangreiche Informationen und News über alle digitalen Trends. DieTipps und Tricks zu allen aktuellen Produkten und die bestenKaufberatungen sind dank COMPUTER BILD-Testlabor einzigartig.Exklusive Premium-Apps, interessante Gadgets und viele weitereGratis-Mehrwerte runden das Hefterlebnis für die Leser ab.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHNicole SchwichtenbergTelefon: (040) 347 24053E-Mail: nicole.schwichtenberg@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell