Top Score Fashion: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Am 05.07.2019, 08:42 Uhr notiert die Aktie Top Score Fashion an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 7,37 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Schuhe".

Die Aussichten für Top Score Fashion haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Top Score Fashion investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,37 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 21,61 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Top Score Fashion für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Top Score Fashion für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Top Score Fashion insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,8 und liegt mit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 58,57. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Top Score Fashion auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.