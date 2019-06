Top Resource Conservation Engineering: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Am 25.06.2019, 14:21 Uhr notiert die Aktie Top Resource Conservation Engineering an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 4,82 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Unser Analystenteam hat Top Resource Conservation Engineering auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Top Resource Conservation Engineering weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,42 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 2,04 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,62 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Top Resource Conservation Engineering erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um -27,23 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +33,74 Prozent im Branchenvergleich für Top Resource Conservation Engineering bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -26,55 Prozent im letzten Jahr. Top Resource Conservation Engineering lag 33,07 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 31,73 ist die Aktie von Top Resource Conservation Engineering auf Basis der heutigen Notierungen 56 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (72,67) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".