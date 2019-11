Top-Reichweiten für Sky beim Gipfelduell Liverpool gegen Man City in der Premier League

Unterföhring (ots) -- Reichweitenstärkste Premier League Übertragung derSendergeschichte- 633.000 Zuschauer schauten das Gipfeltreffen linear im TV- Nutzerzahlen im sechsstelligen Bereich über dieStreamingservices Sky Go und Sky TicketUnterföhring, 11. November 2019 - Das Duell Jürgen Klopp gegen Pep Guardiolahatte im gestrigen Sonntag einen klaren Sieger und Liverpool konnte diekomfortable Tabellenführung ausbauen. Das Topduell der Premier League sorgteauch auf Sky für eine riesige Nachfrage und bescherte dem Sender damit eine neueRekordreichweite. 633.000 Zuschauer sahen das 3-1 der Reds gegen die Citizenslive im TV am gestrigen Sonntag. Zudem verzeichneten die Streamingservices SkyGo und Sky Ticket Nutzerzahlen im sechsstelligen Bereich.Die Premier League Übertragungen auf Sky brechen in dieser Saison damit alleRekorde. Bereits vor zwei Wochen hatte die Begegnung Liverpool gegen Tottenhammit 339.000 Zuschauer (TV + Sky Go) für einen zwischenzeitlichen Rekord gesorgt.Und auch in den nächsten Wochen dürfen sich die Fußballfans auf weitereHighlights von der Insel freuen: Manchester City gegen FC Chelsea (23.11.),Liverpool gegen Everton (4.12.) oder Manchester City gegen Manchester United(7.12.). Rund um Weihnachten kommt es dann zum legendären Boxing Day.Nicht eingerechnet sind die Out-of-Home Reichweiten in den Sky Sportsbars.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell