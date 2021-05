Top Ratings: Upgrades & Downgrades für den 5. Mai!

Hochstufungen Atlantic Equities hat das bisherige Rating für(NYSE:UAA) von Underweight auf Neutral hochgestuft. Under Armour verdiente im ersten Quartal $0,16. Die aktuelle Aktienentwicklung von Under Armour zeigt ein 52-Wochen-Hoch von $24,75 und ein 52-Wochen-Tief von $7,15. Darüber hinaus lag der Schlusskurs am Ende des letzten Handelszeitraums bei $23,91. Stifel stufte das bisherige Rating für(NASDAQ:NVMI) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!