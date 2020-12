Top-REITs mit 4 % und 5 % Dividendenrendite für 2021!

Möchtest du im kommenden Börsenjahr 2021 auch in Top-REITs investieren? Das könnte möglicherweise ein cleverer Schachzug sein. Viele der Real Estate Investment Trusts sind schließlich noch nicht zu ihrer alten Kursstärke zurückgekehrt. Das könnte bedeuten, dass hier noch ein günstiges (Dividenden-)Renditepotenzial vorhanden ist.

Auf welche REITs du jetzt mit 4 % oder auch 5 % Dividendenrendite setzen solltest? Eine tolle und für diesen Artikel natürlich prägende Frage. Lass uns im Folgenden einmal schauen, weshalb Store Capital (WKN: A12CRU) und Medical Properties (WKN: A0ETK5) eine interessante Wahl sein könnten. Beziehungsweise bei welchem Top-REIT welche Dividendenrendite lauert.

Top-REIT mit 4 % Dividendenrendite: Store Capital

Ein erster Top-REIT, der auf eine Dividendenrendite von über 4 % kommt, ist Store Capital. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt derzeit jedenfalls eine Quartalsdividende in Höhe von 0,36 US-Dollar an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 32,57 US-Dollar (14.12.2020, maßgeblich für alle Kurse und aktuellen Bewertungszahlen) liegt die Dividendenrendite bei ca. 4,42 %. Ein ziemlich attraktiver Wert.

Store Capital verfügt definitiv über eine tadellose Dividendenhistorie. Seit dem Börsengang Ende des Jahres 2014 konnten die Ausschüttungen von 0,114 US-Dollar auf das derzeitige Niveau klettern. Wobei die ausgezahlte Quartalsdividende in einem ersten Sprung auf 0,25 US-Dollar gestiegen ist. Seitdem ist das Wachstum eher ein kleines bisschen moderater.

Die Dividende von Store Capital ist in diesem Jahr krisenerprobt, was ebenfalls eine Top-REIT-Qualität ist. Die Funds from Operations lagen im dritten Quartal bei 0,46 US-Dollar auf verwässerter Basis. Das Ausschüttungsverhältnis liegt dadurch bei 78,2 %, wobei Store Capital noch ein solides Turnaround-Potenzial besitzen könnte. Im Vorjahr lagen die Funds from Operations je Aktie und Quartal teilweise bei ca. 0,50 US-Dollar. Das könnte besonders spannend sein. Zumal die Dividende hier noch weiteres Potenzial besitzt.

Medical Properties: Top-REIT mit 5 % Dividendenrendite!

Ein zweiter Top-REIT mit sogar über 5 % Dividendenrendite ist außerdem Medical Properties. Der ebenfalls US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt 0,27 US-Dollar pro Quartal an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 20,76 US-Dollar liegt die Dividendenrendite sogar bei 5,2 %. Das ist ziemlich stark.

Vor allem, da Medical Properties über ein spannendes Wachstum verfügt. Im dritten Quartal kletterten die Funds from Operations je Aktie auf bereinigter Basis von 0,33 US-Dollar im Vorjahr auf 0,41 US-Dollar. Das entsprach einem Wachstum von 24,2 % im Jahresvergleich. Das Ausschüttungsverhältnis beläuft sich bei diesem Wert auf 65,8 %, was ein ziemlich moderater Wert für einen REIT ist. Vor allem für einen Top-REIT mit über 5 % Dividendenrendite.

Die Dividendenhistorie von Medical Properties ist stabil und von einem moderaten Wachstum geprägt. Wobei die Dividende zuletzt eher moderat um Ein-Cent-Schritte angehoben worden ist. Das lässt jedoch weiteren Spielraum, um in künftiges Wachstum zu investieren. Eine mögliche Basis für zukünftig stärkere Gesamtrenditen.

Passives Einkommen für 2021?

Top-REITs könnten Foolishen Investoren ein solides, passives Einkommen ermöglichen. Die zwei Vertreter Store Capital und Medical Properties könnten eine spannende Wahl sein. Möglicherweise solltest du über die eine oder andere Variante etwas nachdenken.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties und von Store Capital. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von STORE Capital.

