Top-REIT Innovative Industrial Properties wachstumsstark: Raum für Dividendenwachstum möglich!

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist wirklich ein Top-REIT, der mit jeder Menge Dividendenwachstum glänzen kann. Wobei das Wachstum bei den Ausschüttungen im Endeffekt eine Folge des operativen Wachstumskurses ist. Konsequent steigende Funds from Operations führen zu stetig steigenden Dividenden.

Jetzt hat der US-amerikanische Real Estate Investment Trust ein frisches Zahlenwerk für das zweite Quartal präsentiert. Und, siehe da: Erneut zeigt sich ein überaus solides Wachstum bei Innovative Industrial Properties. Das wiederum könnte die Basis für weiteres Dividendenwachstum sein. Riskieren wir heute daher einen Blick darauf, was Foolishe Investoren zu diesem Zahlenwerk wissen sollten.

Innovative Industrial Properties: Top-Zahlen, Top-REIT

Innovative Industrial Properties glänzt jetzt jedenfalls in jedweder Hinsicht mit einem überaus soliden Wachstum. Alleine die Umsätze kletterten im Jahresvergleich und ganzheitlich von 24,34 Mio. US-Dollar auf 48,86 Mio. US-Dollar. Erneut ein Wachstum von ca. 100 % im Jahresvergleich. Wobei das nicht alles ist: Das Nettoergebnis kletterte insgesamt auf 29 Mio. US-Dollar, nach einem Vorjahreswert von 12,97 Mio. US-Dollar. Je Aktie entspricht das einem Wert von 1,21 US-Dollar nach 0,73 US-Dollar in 2020. Wobei wir hier schon jetzt die signifikanten Verwässerungseffekte erkennen.

Aber bleiben wir bei dem Wesentlichen: den Funds from Operations. Innovative Industrial Properties kam hier auf 42,97 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal, nach 21,04 Mio. US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Je Aktie entspricht das einem Wert in Höhe von 1,56 US-Dollar auf verwässerter Basis. Sowie in Höhe von 1,64 US-Dollar auf bereinigter, verwässerter Basis. Wenn wir die Verwässerungseffekte außer Acht ließen, so läge der Wert bei 1,74 US-Dollar. Im Mittel eine Wachstumsrate von ca. 40 % im Jahresvergleich, was grundsätzlich absolut wachstumsstark ist.

Eine Prognose gibt es für Innovative Industrial Properties, soweit ich das im Update richtig überblicke, nicht. Allerdings verweist das Management auf die vielen Zukäufe im vergangenen Quartal, die für das Wachstum entscheidend gewesen sein dürften. Grundsätzlich daher eine intakte Wachstumsgeschichte. Zumindest, wenn es dem Management gelingen sollte, weitere Immobilien zum Portfolio hinzuzufügen.

Blicken wir auf die Dividende …

Aber blicken wir jetzt auf die Dividende von Innovative Industrial Properties. Der Marihuana-REIT hat zuletzt 1,40 US-Dollar im Vierteljahr an die Investoren ausgezahlt. Gemessen an Funds from Operations in Höhe von 1,56 US-Dollar und 1,64 US-Dollar erkennen wir ein Ausschüttungsverhältnisse zwischen 89,7 % und 85,4 %. Hier könnte sich ein weiteres Wachstumspotenzial andeuten, was die Dividende betrifft.

Grundsätzlich dürfte das Wachstum schließlich auch im dritten Quartal weitergehen. Warten wir daher ab, ob das Management erneut ein Dividendenwachstum von ca. 30 % oder sogar noch knapp darüber hinaus im dritten Quartal präsentieren kann. Die operative Ausgangslage dürfte dafür grundsätzlich vorhanden sein.

