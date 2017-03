Top-Quoten am Montag: RTL NITRO erzielt 3,1 Prozent Tagesmarktanteil in gleich drei Zielgruppen

Köln (ots) - Starker Montag für RTL NITRO: Der Männersender derMediengruppe RTL Deutschland erzielte mit 3,1 ProzentTagesmarktanteil in gleich drei Zielgruppen hervorragende Quoten(Erwachsene 14-59 Jahre, Männer 14-59 Jahre, Erwachsene 14-49 Jahre).In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte RTL NITRO sogarden höchsten Tagesmarktanteil seit Senderstart.Für die Rekordwerte sorgte u.a. bereits am frühen Morgen dieAusstrahlung von "Law & Order" mit überdurchschnittlichen 9,4 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Männern und sehr guten 5,3Prozent Marktanteil bei den Erwachsenen (14-59 Jahre). Am frühenAbend überzeugte außerdem die Ausstrahlung von "Ein Käfig vollerHelden" mit sehr guten 5,0 Prozent Marktanteil bei den Männern (14-59Jahre) und 3,3 Prozent Marktanteil bei den Erwachsenen (14-59 Jahre).Am späten Abend waren dann die Folgen von "The First 48 - Am Tatortmit den US-Ermittlern" und "Medical Detectives" richtig stark: 7,2Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte die zweiteAusstrahlung von "The First 48 - Am Tatort mit den US-Ermittlern",6,0 Prozent Markanteil in dieser Zielgruppe erreichte "MedicalDetectives".Mit 3,1 Prozent Tagesmarktanteil lag RTL NITRO am Montag in derZielgruppe der 14- bis 59-Jährigen deutlich vor allen privatendigitalen Sendern der 3. und 4. Generation. Auf den weiteren Plätzenfolgten Sat1Gold (2,0 %), Tele 5 (1,4 %) und DMAX (1,4%).Quelle: AGF / GfK / DAP TV Scope / RTL MedienforschungPressekontakt:Claus RichterRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 / 456 - 74247claus.richter@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL NITRO, übermittelt durch news aktuell