Top-Produktionswerke tagen in München / Münchner Werk ASM Assembly Systems erhält Auszeichung / GE Europe-Chef Professor Dr.-Ing. Stephan Reimelt hält Keynote zur Preisverleihung (FOTO)

München (ots) -Das Branchentreffen der Produktioner, der Kongress "Die Fabrik desJahres/GEO", findet in diesem Jahr in der bayerischenLandeshauptstadt statt, da der Gesamtsieger des industriellenBenchmark-Wettbewerbs aus München kommt.ASM Assembly Systems München wird als "Die Fabrik des Jahres 2016"ausgezeichnet. Der weltweit agierende Elektronikfertiger für dieTelekommunikations-, Automotive-, IT-, Consumer-Elektronik- undAutomatisierungsindustrie erreichte 2016 durchgängig Spitzenwerte inallen produktionsrelevanten Kennzahlen.Eine weitere Ehrung geht an das Münchener Werk von MAN Truck &Bus, das im Benchmark-Wettbewerb als "ExzellentesProduktionsnetzwerk" überzeugte. Werkleiter Michael Ulverich und seinTeam werden den Preis entgegennehmen.Das Siegerwerk ASM Assembly Systems in München sowie derPreisträger MAN Truck & Bus AG öffnen ihre Tore. Am zweitenKongresstag können die Teilnehmer an einer Werksführung teilnehmen.Professor Dr.-Ing. Stephan Reimelt, President und Chief ExecutiveOfficer (CEO) von GE Europe, hält die Keynote zur Preisverleihung undreferiert dabei über "GE's transformation to a Digital IndustrialCompany".Zum 25. Mal haben sich Produktionswerke dem härtestenBenchmark-Wettbewerb der verarbeitenden Industrie gestellt. DerKongress, der unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums fürWirtschaft und Energie steht, tagt am 21. und 22. März 2017 in derbayerischen Landeshauptstadt, wo sich Werkleiter, Geschäftsführer undWissenschaftler treffen, um über die Fabrik von morgen und dieChancen der Digitalisierung in der Produktion zu diskutieren.Akkreditierung und Bildmaterial: Christiane Siemann, Pressereferentin"Produktion", Tel.: 08041/ 79 46 077, Mobil: 0151/ 20 70 57 73, Mail:csiemann@t-online.deAnmeldung zum Fachkongress: Ricarda Herrmann, Süddeutscher VerlagVeranstaltungen GmbH, Tel: +49 (0) 8191/125-872,ricarda.herrmann@sv-veranstaltungen.deDer Benchmark-Wettbewerb:Seit 25 Jahren richten die Fachzeitung Produktion und dieUnternehmensberatung A.T. Kearney den Industrie-Wettbewerb "DieFabrik des Jahres/GEO" für Deutschland und Europa aus. Sie zeichnenjährlich diejenigen Fabriken aus, die mit Spitzenleistungen in derProduktion aufwarten. Mehr als 100 Kennzahlen werden dazuausgewertet, wobei branchen- und produktionstypspezifische Einflüsseberücksichtigt werden. Außerdem wird der Award "Global Excellence inOperations" (GEO) verliehen, bei dem der Prozess über die gesamteWertschöpfungskette beurteilt wird. Die Preisträger werden von einemAuditoren-Team auf Basis einer umfangreichen Befragung,Benchmark-Analysen und Fabrikbesichtigungen ermittelt.Pressekontakt:Christiane Siemann, Pressereferentin "Produktion", Tel.: 08041/ 79 46077, Mobil: 0151/ 20 70 57 73, Mail: csiemann@t-online.deOriginal-Content von: Produktion, übermittelt durch news aktuell