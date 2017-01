Die Top PERFORMER des Handelstag: VW, Commerzbank, Daimler

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

der zweite Handelstag des neuen Jahres endete für den Deutschen Aktienindex uneinheitlich. Nach einer stärkeren Eröffnung ging es anschließend nur noch leicht bergab. Die amerikanischen Märkte zeigten ebenfalls eine starke Eröffnung. So begann der amerikanische Leitindex S&P 500 den ersten Handelstag des neuen Jahres ein halbes Prozent fester. Die Tagessieger im DAX waren bunt durch alle Branchen gemischt. VW, Commerzbank und Daimler überzeugten mit ihrer Performance und waren an den Börsen stark gefragt.

Plus 1,92 Prozent stärker schloss die Aktie des Wolfsburger Automobilbauers. Nach dem durchaus schwierigen letzten Jahr blüht nun ein wenig Hoffnung für die Aktionäre auf. Erste Erfolge stellen sich in Amerika bereits ein. Hier konnten sich die Wolfsburger mit den Amerikaner bezüglich Rückkäufe, Reparaturen und Entschädigungen einigen.

Am Mittwochvormittag wird der Verbraucherpreisindex für die gesamte Eurozone veröffentlicht. Der Freitag verspricht im Rahmen der Non Farm Payrolls (die Arbeitslosenquote der Amerikaner) wie jeden Monat äußerst spannend zu werden. Erwartet wird eine um 0,1 Prozent höhere Arbeitslosenquote von 4,70 Prozent. Die erste Handelswoche scheint nun an Schwung zu gewinnen. Es wird spannend!

