Top-News der ITB Berlin / Nachhaltigkeit im Tourismus auf der internationalen Agenda (FOTO)

Die Vereinten Nationen haben 2017 zum "Internationalen Jahr desnachhaltigen Tourismus für Entwicklung" ausgerufen. Das Jahr stehtunter der Federführung der UN-Welttourismusorganisation (UNWTO) mitdem erklärten Ziel, das Bewusstsein für die Beiträge des Tourismuszur nachhaltigen Entwicklung zu stärken. Auch die ITB Berlin, diesich seit Jahren mit zahlreichen Initiativen für mehr sozialeGerechtigkeit, Umweltschutz und Menschenrechte engagiert, rückte aufder weltgrößten Tourismusmesse im März 2017 die Bewusstseinsbildungfür nachhaltigen Tourismus verstärkt ins Rampenlicht derÖffentlichkeit. Allein der ITB Berlin Kongress widmete inZusammenarbeit mit dem BMI (Bundesministerium des Innern) und derDeutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) einganzes Panel dem "Year of Sustainable Tourism for Development".Generell pflegt die ITB Berlin ausgezeichnete Beziehungen zur UNWTO.Seit Jahren finden hochkarätige UNWTO-Veranstaltungen auf der ITBBerlin statt. So zum Beispiel in diesem Jahr der Pre-Launch des "2.UNWTO Global Report on LGBT Tourism", der auch ein Interview mit derCSR-Beauftragten der ITB Berlin Rika Jean-Francois beinhaltet:http://ots.de/4jHfWJetzt berichtet die UNWTO in einer Zwischenbilanz von ihrenAktivitäten in den letzten sechs Monaten. Unter anderem wurde MarieLouise Coleiro Preca, Präsidentin der Republik Malta, alsSonderbotschafterin des "Internationalen Jahres des nachhaltigenTourismus für Entwicklung" nominiert. Darüber hinaus konnte dieOrganisation zehn Sonderbotschafter begrüßen, die der Initiativebeigetreten sind. Um den nachhaltigen Tourismus weltweit zu fördern,arbeitet die Vereinigung verstärkt mit anderen UN-Organisationenzusammen.Beispiele der UNWTO, die bereits umgesetzt wurden beziehungsweiseim Entstehen sind, lesen Sie hier: http://ots.de/8FlYP