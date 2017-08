Top-News der ITB Berlin: ITB Berlin - Sprungbrett für lateinamerikanische Start-Ups (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Berlin (ots) -Die ITB Berlin informiert regelmäßig in ihrem Social MediaNewsroom online unter http://newsroom.itb-berlin.de/de/news überNeuigkeiten von der führenden Reisemesse der Welt.Der perfekte Start: Die argentinische Start-Up Coummunity"Travelups! Startup Challenge" zeichnet am 31. Oktober 2017 auf derFIT (Feria Internacional de Turismo de América Latina) in BuenosAires lateinamerikanische Gründer aus der Reisebranche aus. Als Preiserwartet den Sieger ein umfangreiches Ausstellerpaket für die ITBBerlin 2018 in der eTravel World. Im Travel Technology-Bereich derweltweit führenden Reisemesse erhalten junge Unternehmen Zugang zumglobalen Markt und können ihre Innovationen einem internationalenFachpublikum vorstellen.Start-Ups können noch bis zum 18. September 2017 ihre Ideen undInnovationen bei der "Travelups! Startup Challenge" einreichen. DreiErfolgsfaktoren werden bewertet: Technologie, Nachhaltigkeit undBenutzerfreundlichkeit. Nach der Auswahl durch eine Jury treten diebesten zehn Unternehmen in einer Challenge auf der FIT in BuenosAires gegeneinander an.Die ITB ist als globale Dachmarke, mit der ITB Berlin, ITB Asiaund ITB China, auf der FIT (28. bis 31. Oktober 2017) mit eigenemStand (Nr. 2022) vertreten.Lesen Sie hier weiter: http://ots.de/KeA4YÜber die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2018 findet von Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2017 stellten mehr als 10.000 Ausstelleraus 184 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 169.000Besuchern, darunter 109.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 7. bis 10.März 2018. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.Akkreditieren Sie sich für die ITB Berlin 2018 ab November 2017online unter www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de/itb-pressenetz bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlinFolgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin. AktuelleInformationen finden Sie im Social Media Newsroom aufhttp://newsroom.itb-berlin.de.Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de imBereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Serviceund abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia / ITB China:Julia WegenerPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT:+ 49 30 3038-2269j.wegener@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell