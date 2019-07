Die Top-Megacap-Aktie des Jahres 2019 dürfte dich überraschen

Nur ein in den USA börsennotiertes Megacap-Unternehmen – also eine Aktie, die eine Marktkapitalisierung von über 300 Milliarden USD hat – konnte in diesem Jahr um mehr als 50 % steigen: Facebook (WKN:A1JWVX). Die Aktie ist 2019 bisher um 53,5 % gestiegen.

Gut, es gibt nur 14 Aktien einschließlich Facebook, die derzeit Megacap-Status haben. Das sind natürlich nicht viele. Facebook ist jedoch auch die einzige von 88 in den USA gelisteten Aktien mit Marktkapitalisierungen von mehr als 100 Millionen USD, die im Jahr 2019 bislang mindestens 50 % zulegen konnte. Erst auf Platz 155 findet sich eine Aktie, die ebenfalls um mindestens 50 % steigen konnte.

Facebook als leistungsstärkste Megacap des Jahres 2019 ist schon etwas überraschend. Die weltweit führende Social-Networking-Site startete langsam ins Jahr: klar, der Datenskandal war noch frisch und das Nutzungswachstums hatte sich verlangsamt. Facebook verlor 2018 mehr als ein Viertel seines Wertes, dadurch wurde natürlich die Grundlage für eine starke Erholung geschaffen. Trotzdem: ein Anstieg von 53,5 % ist beeindruckend, vor allem wegen der Probleme im vergangenen Jahr.

Facebook hat im vergangenen Jahr quasi im Alleingang den FANG-Aktien den Glanz genommen, aber jetzt führt man das Revival der Tech-Szene an. Obwohl sich die Stimmung offensichtlich zugunsten von Facebook gewandelt hat, ist es nicht so, als ob der Online-Gigant plötzlich wieder selbst richtig Gas gibt. Das Umsatzwachstum hat sich in diesem Jahr sogar weiter verlangsamt, da die Umsatzsteigerung in den beiden letzten Quartalen von 33 % auf 30 % und schließlich auf 26 % fiel.

Ein entscheidender Faktor für die erneute Beliebtheit von Facebook bei Wachstumsinvestoren ist, dass es auch andere Plattformen in die Selbstständigkeit schickt. Facebook gewinnt mit Instagram und WhatsApp an Bedeutung, zwei beliebten Social Apps, die nicht das gleiche negative Stigma wie die Plattform der Muttergesellschaft tragen.

Facebook wird auch in Bezug auf seine Monetarisierung immer besser. Der Umsatz stieg um 26 % und verzeichnete 32 % mehr Anzeigen als im Vorjahr, obwohl die tägliche aktive Nutzerbasis nur um 8 % wuchs. Die Interaktion verbessert sich in den verschiedenen Apps von Facebook, aber man findet auch mehr Möglichkeiten, Werbung in die verschiedenen Feeds zu packen.

Zeit war 2019 wohl der größte Verbündete von Facebook. Je weiter wir uns von den Skandalen entfernen – je weniger Menschen sich an Cambridge Analytics oder einige der unschönen Kommentare des CEO und der COO von Facebook erinnern – desto besser sind die Aussichten für die weltweit größte Social-Media-Plattform.

Die Aktie wird zum 21-Fachen der erwarteten Gewinne des nächsten Jahres gehandelt, ein angemessenes Vielfaches für diese Aktie. Facebook hat mehrere Eisen im Feuer, falls eine der Plattformen nicht rund laufen sollte. Bei 2,38 Milliarden aktiven Nutzern pro Monat und 1,56 Milliarden täglich aktiven Nutzern war der Abverkauf der Aktie im vergangenen Jahr wohl vorschnell. Die Erholung ist nahezu abgeschlossen, da man auf den Allzeithöchstständen des vergangenen Sommers steht, aber die Erwartungen haben sich nun erhöht. Facebook ist unter den Megacaps wieder ganz oben – dort zu bleiben, wird die nächste Herausforderung.

