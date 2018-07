Top-Kreativer Tobias Holland heuert bei audibene GmbH an (FOTO)

Berlin (ots) -Tobias Holland (44), Hamburger Agenturkreativer und Mitglied imArt Director's Club Deutschland, hat zum 1.7. auf Unternehmensseiteangedockt: beim weltweit führenden Online-Hörakustiker, der audibeneGmbH in Berlin. Hier übernimmt er als Creative Director die kreativeLeitung in der Marketing-Abteilung und unterstützt die Firmengründerbeim weiteren Aufbau der internationalen Erfolgsmarke.Holland war über 20 Jahre lang als Texter und Kreativdirektor ingroßen Werbeagenturen unterwegs, u.a. bei Serviceplan, Jung von Matt,Scholz & Friends und zuletzt im Publicis Netzwerk. Mit demSchwerpunkt integrierte Markenkommunikation entwickelte er Kampagnenfür Kunden wie Sixt, BMW, IKEA oder die ARD und sammelte dabeizahlreiche Kreativpreise."Sich nicht als Dienstleister, sondern direkt am Herzen einerMarke kreativ um ihren Auftritt zu kümmern - das ist eine tolleChance. Das Potenzial von audibene mit seinem Konzept, dem Mut derGründer und seiner Erfolgsgeschichte hat mich begeistert" begründetHolland seinen Schritt.audibene, 2012 in Berlin von Dr. Marco Vietor und Paul Crusiusgegründet, hat mit seinem Online-Geschäftsmodell die Hörgerätebrancherevolutioniert und einen neuen Zugang zum Kunden geschaffen. In engerKooperation mit unabhängigen Qualitätsakustikern vor Ort ermöglichen1000 Experten in zehn Ländern Menschen mit Hörproblemen "Einfachgutes Hören". Die audibene-Gruppe ist in nur sechs Jahren am Marktzur treibenden Kraft in der Hörakustik geworden."Diese Geschäftsentwicklung werden wir jetzt mit einemganzheitlichen Markenauftritt unter der Leitung eines erfahrenenKreativen unterstützen. Tobias Holland hat uns mit seiner Vita undseinen Ideen für audibene überzeugt", sagt Dr. Marco Vietor.Über audibene:Das internationale Akustikunternehmen audibene ist Europas größtesBeratungsportal zum Thema Schwerhörigkeit und Hörgeräte. Die Beratungund Aufklärung der Kunden erfolgt durch audibene mit einem Team vonqualifizierten Hörgeräteexperten. Für die Anpassung der Gerätearbeitet das Unternehmen mit mehr als 4.000 Partnerakustikernweltweit zusammen. Der 2012 gegründete Akustiker ist mit 1000Mitarbeitern in zehn Ländern der Erde erfolgreich.Pressekontakt:DWB°KommunikationDagmar Winklhofer-Bülowdwb@dwb-Kommunikation.de0173- 2090158Original-Content von: audibene GmbH, übermittelt durch news aktuell