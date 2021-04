Top-Investments machen Geschenke

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, unser boerse.de-Aktienfonds (WKN: A2AQJY) hat das Geschäftsjahr (31.03.2020-31.03.2021) mit einem kräftigen Plus von 23,4% abgeschlossen (unter Berücksichtigung der Ausschüttung sogar +25,0%), und in der am 14. Mai 2020 gestarteten thesaurierenden Tranche (WKN: A2PZMR) waren es +17,3%. Das sind schöne Gewinne, über die sich nicht nur...