"Top Innovation": SOLARWATT gewinnt PV Magazine Award für Batteriespeicher MyReserve

Dresden (ots) - Weitere Auszeichnung für denPhotovoltaik-Systemanbieter SOLARWATT: Sein Stromspeicher MyReserveist vom renommierten Fachmedium PV Magazine zur "Top Innovation"gekürt worden. Die Juroren zeigten sich laut Chefredakteur MichaelFuhs davon überzeugt, "dass das System aufgrund einer Reihe voninnovativen Eigenschaften, deren Relevanz das Unternehmen auch in derÖffentlichkeit thematisiert, den Innovationspreis verdient hat. Dazugehören die Geschwindigkeit des Systems, die Regelgenauigkeit, einniedriger Standby-Verbrauch und das Batteriemanagement. Siefokussieren darauf, unnötige Netzeinspeisung und unnötigen Netzbezugeffizient zu reduzieren." Dies ist für eine optimale Eigenversorgungmit Solarstrom nötig. Der PV Magazine Award wird vierteljährlich vondrei unabhängigen Juroren für nachhaltige Produkte undGeschäftskonzepte verliehen.Für SOLARWATT-Geschäftsführer Detlef Neuhaus bestätigt dieAuszeichnung durch das PV Magazine die Unternehmensphilosophie: "Wiebei allen unseren Systemkomponenten haben wir großen Wert auf dieDetails unseres Speichers gelegt, die bei anderen Herstellernmöglicherweise nicht so sehr im Fokus stehen. Dazu zähltbeispielsweise die Geschwindigkeit, mit der dasBatterie-Management-System auf eine geänderte Stromanforderungreagiert. Auch die komplexen Sicherheitsmechanismen, die zu jederZeit einen sicheren Betrieb des Stromspeichers gewährleisten, standenbei uns schon immer ganz oben auf der Prioritätenliste. DieseGewissenhaftigkeit zahlt sich aus."Der bereits mehrfach prämierte SOLARWATT-BatteriespeicherMyReserve basiert auf der DC-Technologie und kann dadurch problemlosin bestehende Solaranlagen integriert werden. Der modular aufgebauteSpeicher ist mit einem Systemwirkungsgrad von 96 Prozent im BestpointSpitzenreiter in Sachen Leistungsfähigkeit. Seine Prozessorleistungund ein ausgeklügeltes Batterie-Management-System ermöglichen eineReaktionszeit des Stromspeichers auf geänderte Stromanforderungen vonweniger als einer Sekunde. Dies trägt maßgeblich zurWirtschaftlichkeit des gesamten PV-Systems bei, da damit derEigenverbrauch des Stroms deutlich steigt und die Kosten fürzusätzlichen Netzstrom weiter sinken. Über eine flexible Erweiterungkönnen die Kapazität und die Leistung des MyReserve weiter erhöht undan den jeweiligen Energiebedarf angepasst werden.Über SOLARWATT:Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz inDresden ist einer der führenden deutschen Hersteller vonPhotovoltaiklösungen - von widerstandsfähigen, extrem langlebigenGlas-Glas-Solarmodulen bis hin zu intelligenten Energiemanagement-und Speichersystemen für den Privat- und Gewerbebereich. Trotz seineswachsenden Angebotsportfolios hält das Unternehmen, das mittlerweileinternational 300 Mitarbeiter beschäftigt, an seinen Prinzipien fest:Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt und überzeugen durchPremiumqualität. Seit 2013 kooperiert SOLARWATT mit BMW im Rahmen des"360° Electric"-Programms für effiziente Elektromobilität. Seit 2015ist SOLARWATT im Bereich Stromspeicher Kooperationspartner von E.ON.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.solarwatt.dePressekontakt:Jens SeckerBrunoMedia GmbHMartinstraße 1755116 MainzTelefon: +49 (0) 6131 9302833Mail: secker@brunomedia.deUnternehmenskontakt:Nadine BernhardtSOLARWATT GmbHMaria-Reiche-Str. 2a01109 DresdenTelefon: +49 (0) 351 8895-213Mail: Nadine.Bernhardt@solarwatt.netOriginal-Content von: SOLARWATT GmbH, übermittelt durch news aktuell