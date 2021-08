Top-Immo-Aktie Zillow nach Q2: Jetzt ein Kauf?

Die Immobilien-Aktie von Zillow (WKN: A14NX6) hat jetzt ebenfalls ein frisches Quartalszahlenwerk vorgelegt. Der Name sagt dir nichts? Eigentlich nicht so schlimm. Wenn du in den USA jedoch nach einem Haus oder einer Wohnung Ausschau halten würdest, wäre dir der Name vermutlich ein Begriff. Inzwischen mausert sich die Plattform nämlich zu einer führenden digitalen Plattform, auf der man nach Immobilien suchen kann.

Die Zillow-Aktie hat jetzt jedenfalls in der Quartalsberichtssaison ihr letztes Vierteljahr ebenfalls Revue passieren lassen. Mit Blick auf die Aktie stellen wir fest: Hey, diese Wachstumsaktie bleibt stabil!

Macht das die Aktie von Zillow jetzt zu einem spannenden Kaufkandidaten? Eine überaus interessante Frage. Lass uns das im Folgenden mit Blick auf das frische Quartalszahlenwerk etwas näher erörtern.

Zillow: Das zweite Quartal im Blick!

Wie wir jetzt mit Blick auf die Aktie von Zillow und das frische Quartalszahlenwerk feststellen können, hat es erneut ein solides Wachstum gegeben. Die Umsätze kletterten insgesamt im Jahresvergleich auf 1,3 Mrd. US-Dollar. Wobei das sogenannte IMT-Segment (Internet, Media & Technology) ein Wachstum von 70 % auf 476 Mio. US-Dollar verzeichnete. Das Segment Premier Agent machte dabei alleine einen Umsatzsprung von 82 % im Jahresvergleich, das jedoch zu diesem Bereich dazuzählt.

Im Homes-Segment konnte Zillow einen Quartalsrekordumsatz in Höhe von 777 Mio. US-Dollar verzeichnen. Das ist übrigens die Sparte, in der Häuser aufgekauft und wieder verkauft werden und wo grundsätzlich starke Umsätze, aber noch ungewisse Margen lauern könnten.

Wie auch immer: Das operative Ergebnis belief sich auf 538 Mio. US-Dollar, was einem Plus im Jahresvergleich von 92 % entsprochen hat. Netto und unterm Strich wies Zillow ein Ergebnis in Höhe von 10 Mio. US-Dollar aus. Profitabilität ist im zweiten Quartal daher grundsätzlich möglich gewesen.

Für das dritte Quartal rechnet das Management von Zillow bis Ende September mit einem Umsatz in Höhe von 1.927 bis 2.047 Mio. US-Dollar. Auch das deutet auf weiteres Wachstum hin. Ohne Zweifel scheint diese Aktie mit diesem Zahlenwerk zumindest wieder in die Wachstumsspur gefunden zu haben.

Macht das die Aktie zu einem Kauf?

Ein Quartalszahlenwerk macht eine Aktie natürlich nicht zu einem Kauf. Auch das Wiederfinden des Wachstumspfades bei Zillow ist zwar interessant, begründet jedoch nicht zwingend ein Investmentcase. Meine persönliche Investitionsthese ist da schon eher, dass dieses US-Unternehmen den Immobilienmarkt durch digitale Dienstleistungen und direkte Käufe und Verkäufe revolutionieren könnte.

Aber auch dabei gibt es gewisse Risiken. Das Segment, in dem Häuser direkt gekauft und verkauft werden, ist noch nicht profitabel. Zwar läuft es hier mit Blick auf ein starkes Umsatzwachstum, langfristig orientiert müssen jedoch auch die Margen stimmen. Ich bewerte die Chance höher als das Risiko. Das muss auf dich natürlich nicht auch zutreffen.

