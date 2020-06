Top & Hot: 3 Nasdaq-Aktien, die man im Juni im Blick haben sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Der neue Monat fängt für einige Aktien bereits stark an. Die Aktien von Zoom Video (WKN: A2PGJ2), CrowdStrike (WKN: A2PK2R) und Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) starten in der ersten Juniwoche mit großen Gewinnen, nachdem sich die Fundamentaldaten verbessert haben und in einigen Fällen die Berichte zu den jüngsten Quartalsergebnissen besser ausgefallen sind als erwartet.

Zoom Video, CrowdStrike und Axon Enterprises sind heiß begehrt. Tauchen wir in die Gründe ein, warum sie noch heißer werden könnten, wenn der Juni vorbei ist.

Zoom Video

Alle hatten bereits erwartet, dass Zoom beim Quartalsbericht vor einigen Tagen sehr beeindruckende Zahlen vorlegen würde. Tatsächlich übertraf der Videokonferenzliebling noch die kühnsten Erwartungen.

Die Einnahmen stiegen um 169 % auf 328,2 Millionen US-Dollar für das im April endende erste Quartal. Lass uns nicht vergessen, dass Zoom vor drei Monaten noch ein Umsatzwachstum von 63 bis 65 % für diesen Zeitraum erwartet hatte, eine Verlangsamung gegenüber den 78 %, die es für das laufende Quartal gerade erst verzeichnet hatte. Die Einnahmen stiegen um mehr als das Doppelte der Werte aus dem vorherigen Bericht. Der bereinigte Gewinn von 0,20 US-Dollar verdoppelte die frühere Prognose.

Wir haben die Explosion bei Zoom miterlebt: Von bis zu 10 Millionen pro Tag mit virtuellen Treffen im Dezember bis zu 300 Millionen fünf Monate später. Das ist ein 30-facher Sprung, verursacht durch Unternehmen, Klassenzimmer und Organisationen, die gezwungenermaßen online gingen – eine Revolution, die mit einiger Wahrscheinlichkeit auch dich erfasst haben könnte.

Es gab so viel zu mögen in Zooms Bericht. Die bis zu 1,8 Milliarden US-Dollar, die jetzt für das gesamte Finanzjahr angestrebt werden, sind fast doppelt so hoch wie noch im März. Die meisten Leute, die Zoom nutzen, haben kostenlose Konten, aber anscheinend zahlt eine Menge davon erheblich mehr, als selbst Zoom erwartet hatte.

CrowdStrike

Ein weiteres Unternehmen, das zuletzt mit überragenden Finanzergebnissen aufwarten konnte, ist CrowdStrike. Sein Umsatz stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres um 85 %, wobei die jährlich wiederkehrenden Einnahmen sogar noch schneller stiegen. Der Anbieter von cloudnativem Endpunktschutz, der große Datenmengen und KI zur Abwehr von Sicherheitsbedrohungen nutzt, hat auf bereinigter Basis ebenfalls einen kleinen Gewinn erzielt. Analysten rechneten bei dieser Kennzahl eher mit einem Defizit.

Angesichts der um 93 % gestiegenen Einnahmen im abgelaufenen Geschäftsjahr (es endete am 31. Januar 2020) – und eines Anstiegs von 89 % zuvor – ist es keine Überraschung, dass sich das Wachstum verlangsamt hat. Der Anstieg vom Dienstag um 85 % war jedoch besser als das, was selbst der optimistischste der 19 Analysten erwartet hatte. Alle 19 Wall-Street-Profis machten sich zudem auf Verluste gefasst. Da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, ist der Endpunktschutz für die Sicherheit der sensiblen Unternehmenskommunikation von entscheidender Bedeutung. Der Ausbruch von CrowdStrike war nicht auf dem gleichen Niveau wie die beeindruckende Leistung von Zoom, aber beide Unternehmen haben ihre kurzfristigen Aussichten verbessert.

Axon Enterprise

Im Juni gehört Axon Enterprise mit seinem 29%igen Anstieg in den ersten Tagen zu den größten Gewinnern des Monats. Es sind jedoch nicht die Gewinne, die das Unternehmen in die Höhe treiben, da es bereits vor vier Wochen seine neuesten Finanzzahlen veröffentlicht hat.

Axon stellt Taser-Betäubungspistolen her, und obwohl die Elektroschockgeräte eine Form von nicht tödlichen Waffen mit Wachstumspotenzial sind, sind es Axons namensgebende, tragbare Körperkameras und seine cloudbasierte Beweissicherungs-Plattform, die diese Aktie in die Höhe treiben. Wir leben in schwierigen Zeiten, und da immer mehr polizeiliche Konfrontationen mit Zivilisten und potenziellen Verdächtigen stattfinden, sind Axons von Polizisten getragene Kameras und Evidence.com-Videospeicher dazu da, den wahren Tathergang zu festzuhalten.

Zoom, CrowdStrike und Axon sind erfolgreiche Wachstumstitel. Sie trumpfen mit zweistelligem – und in Zooms Fall erstaunlicherweise dreistelligem – Wachstum auf, und bei allen drei Anlagen ist die Dynamik weiterhin stark. Sie sind bereits heiß, aber wir wissen, dass der Juni einen Weg finden könnte, die Dinge noch heißer zu machen.

