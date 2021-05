Top GitHub-Projekt Home Assistant sichert mit CodeNotary seine Softwareentwicklung und Releases jederzeit überprüfbar ab.

Houston (ots/PRNewswire) - CodeNotary (https://www.codenotary.com/) Inc., der führende Anbieter von Zero-Trust-Lösungen für DevOps unterstützt den Open-Source de-facto-Standard für Home Automation Home Assistant (https://github.com/home-assistant), um dessen Entwicklungsprozess und sämtliche Installationen mit modernster Sicherheits- und Integritätstechnologie beim Download und während der Laufzeit zu schützen.Einige der größten Unternehmen der Welt wurden in jüngster Zeit direkt oder indirekt Opfer von Angriffen auf die Software Supply Chain. Der SolarWinds Hack, von dem mehr als 18.000 Kunden betroffen waren, ist nur einer von vielen, gefolgt von etlichen weiteren Angriffen, welche jeden Monat ans Licht kommen, wie z.B. der auf die Web-Entwicklungssprache PHP (https://arstechnica.com/gadgets/2021/03/hackers-backdoor-php-source-code-after-breaching-internal-git-server/).Die jüngsten Vorfälle haben deutlich gezeigt, dass bislang weitverbreitete Technologien wie digitale Zertifikate unzureichend sind, um der Herausforderung zu begegnen, die Software-Supply Chain von Unternehmen und Projekten abzusichern.Die zugrundeliegende Technologie, um die Überprüfbarkeit der Software-Entwicklung zu gewährleisten, bildet CodeNotary Inc.'s Open-Source-Datenbank immudb, welche eine fälschungssichere Datenablage mit unveränderlicher Datenhistorie bietet. Mit CodeNotary ist es für Home Assistant erstmals möglich, den hunderttausenden Haushalten, welche ihre Geräte und Applikationen mittels Home Automation steuern, ausschließlich geprüfte und genehmigte Software bereitzustellen. Dies ist ein logischer Schritt ihrer Mission, Sicherheit, lokale Kontrolle und Privatsphäre an erste Stelle zu setzen."Wir konnten die Lösung in Rekordzeit in unsere bestehenden Abläufe einbauen. Der Open-Source-Ansatz von CodeNotary, die einfache Integration in unsere DevOps-Pipelines und die Flexibilität, auch bereits freigegebene Softwarekomponenten zu widerrufen, sind für uns revolutionär. Genau so sollte die Absicherung und Integritätsprüfung von Software aussehen", sagt Pascal Vizeli, Gründer und einer der Hauptentwickler von Home Assistant.Home Assistant ist das weltweit größte Home Automation Projekt, welches über 1.700 verschiedene Geräte und Dienste unterstützt und deren Steuerung ermöglicht, ohne Daten im Internet zu speichern. Vorangetrieben von einer weltweiten Gemeinschaft von Entwicklern und Heimwerkern, umfasst es über 120.000 Mitglieder auf Reddit (https://www.reddit.com/r/homeassistant/) und über 70.000 Discord-Nutzer. Der "State of the Octoverse" 2019 von GitHub listet den Home Assistant mit 6.300 Mitwirkenden als zehntgrößtes Open-Source-Projekt auf seiner Plattform."Unser Team bei CodeNotary ist begeistert, ein so großartiges und äußerst beliebtes Open-Source-Projekt wie Home Assistant zu unterstützen. Unsere Zero-Trust-Lösung schützt die gesamte Software-Supply Chain vom Quellcode bis zum Betrieb und macht jetzt den Einsatz von Home Assistant Installationen jederzeit überprüfbar und im Falle von Sicherheitsupdates oder schadhaftem Code sofort widerrufbar", so Dennis Zimmer, CTO von CodeNotary Inc.Link:CodeNotary:https://www.codenotary.comhttps://www.immudb.ioHome Assistant:https://www.home-assistant.io/https://www.home-assistant.io/blog/2021/05/05/release-20215/#docker-images-now-signed-and-available-on-the-github-container-registryTwitter: @home_assistant (https://twitter.com/home_assistant)Original-Content von: CodeNotary Inc., übermittelt durch news aktuell