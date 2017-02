Top-Fotograf übernimmt kreative Gestaltung: Breuninger und Michel Comte starten exklusive Zusammenarbeit (FOTO)

Stuttgart (ots) -Pünktlich zur neuen Frühjahr-/Sommer-Saison verkündet das Fashion-und Lifestyle-Unternehmen Breuninger eine exklusive Kooperation mitdem Ausnahmefotografen und Künstler Michel Comte: Comte übernimmt alsKreativdirektor die künstlerische und visuelle Gestaltung derBreuninger Bildkampagnen. Die langfristig ausgerichtete Partnerschaftbeginnt mit dem Relaunch des Breuninger Magazins, das am 21. Februar2017 erstmals in neuer Form erschien."Wir freuen uns sehr, Michel Comte als Partner für die ästhetischeund kulturelle Weiterentwicklung der Marke Breuninger gewonnen zuhaben. Als international renommierter Fotograf und Künstler steht erfür eine anspruchsvolle und hochwertige Bildsprache, die besondereGeschichten erzählen und unsere Kunden inspirieren wird", soChristian Brey, Executive Director Marketing bei Breuninger."Ich möchte außergewöhnliche, spannende und unbekannte Wegeeinschlagen, denn so wie ich stets überrascht werden möchte, möchteauch ich überraschen", beschreibt Michel Comte seine Vision derZusammenarbeit.Seit mehr als 135 Jahren steht Breuninger für innovativeNeuerungen, exzellente Serviceleistungen und besondereSortimentsausrichtungen, die Kunden und Besucher nachhaltigbegeistern. Mit der Neuausrichtung des Breuninger Magazins, daskünftig in einer Auflage von bis zu einer Million Exemplarenerscheint, folgt das Unternehmen dieser Tradition und setzt siegleichermaßen in einen neuen, modernen Kontext: Neben inspirierendenShootings und Produktinszenierungen beinhaltet das Magazin einenkulturellen Teil, der sich je Ausgabe einem neuen zeitgenössischenThema widmet - so erscheint die 52 Seiten umfassende Erstausgabe, diein Japan fotografiert wurde, unter dem Überbegriff Individualism.Insgesamt werden in 2017 acht Ausgaben publiziert, die sowohl alsPrintversionen erscheinen sowie zusätzlich im Rahmen des neuenBreuninger Digitalmagazins mit erweiterten Inhalten unterwww.breuninger.com/magazin verfügbar sein werden.Mit dieser künstlerischen wie international ausgerichtetenKooperation baut Breuninger seine Position als Deutschlands führendesFashion- und Lifestyle-Unternehmen weiter aus. Die Bildkampagnenwerden nicht nur im Magazin sichtbar, sondern in allen BreuningerKommunikationskanälen über 360° gespielt - u.a. im Rahmen derFenster- und POS-Konzepte sowie auf sämtlichen Online- undSocial-Media-Kanälen.Über Michel Comte:Michel Comte wurde in der Schweiz geboren. Er studierte inFrankreich und England, bevor er zunächst eine Karriere alsKunstrestaurator, spezialisiert auf zeitgenössische Werke, begann. Erarbeitete mit ANDY WARHOL und YVES KLEIN. Dieser zeitlebensuntrennbare Bezug zur Kunst steckt unauslöschlich auch in seinemeigenen, so weltläufigen Werk. Porträts werden zu Erzählungen,Fotostrecken zum Spiegel unseres Zeitgeistes. In den Siebzigernbegann Comte, seine ersten Kampagnen zu fotografieren. NiemandGeringeres als KARL LAGERFELD fragte ihn damals für CHLOÉ an. Nurkurze Zeit später folgte eine bis heute einzigartige und langjährigeZusammenarbeit mit dem französischen Haute-Couture-Haus Chanel.Daneben prägte er wie kein anderer Fotograf das Bild der VOGUEITALIA, arbeitete für DOLCE & GABBANA, GIANFRANCO FERRÉ und FERRARI.Sein Werk ist ein fantastisches ebenso wie ein reales. Für humanitäreProjekte wie "People and Places with No Name" fotografierte er inKrisengebieten, zeigte das Unausweichliche und lässt uns auf einefacettenreiche Welt blicken. Was für manche wie unvereinbare Weltenerscheint, macht sein Werk einzigartig: Individualität bedeutetVielfalt und diese definiert nicht zuletzt seine Arbeit, sondern auchihn selbst.Über E. Breuninger GmbH & Co.Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 vonEduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führendenDepartment Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setztBreuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalenDesignermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in denBereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Neben Stilbewusstsein undTrendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung:Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier,Click&Collect, der Instore Bestellservice oder der Shuttle Servicesorgen für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweitumfasst das mehrfach ausgezeichnete Multichannel-Unternehmen elfBreuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern. Der im Jahr 2008gestartete E-Shop www.breuninger.com zählt national zu denerfolgreichsten Online-Shops im Premiumsegment.Pressekontakt:E. Breuninger GmbH & Co.UnternehmenskommunikationMarktstsraße 1-3medien@breuninger.com0711/2112100Original-Content von: E.Breuninger GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell