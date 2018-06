Top-Fernsehsender in den USA und Lateinamerika setzen auf CenturyLink für die Live-Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft

Weitere Suchergebnisse zu "CenturyLink":

CenturyLink Vyvx Solutions wird den gesamten MonatFußballhighlights an Zuschauer in den USA, Mexiko und KolumbienausliefernMonroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - CenturyLink, Inc.(http://news.centurylink.com/) (NYSE: CTL) wird ab dem 14. Juni dieDatenübertragung und internationale Distribution der diesjährigenFußball-Weltmeisterschaft (WM) an führende Fernsehsender in den USAund Lateinamerika übernehmen. Die Sender - einschließlich Fox in denUSA, TV Azteca in Mexiko sowie RCN und Caracol in Kolumbien - werdendie hochwertigen, rundfunkbasierten CenturyLink Vyvx Solutionsnutzen, um die Spiele und Content-Feeds über verschiedeneÜbertragungswege von Moskau in Russland aus an den Master ControlRoom des jeweiligen Programmgebers zu übertragen."Die Fox-Sender werden 64 Partien live übertragen. Das sind mehr,als bei den bisherigen vier WMs zusammengenommen und die meistenSpiele für einen englischsprachigen Sender insgesamt", erklärt KeithGoldberg, Vice President Global Operations und Transmission Servicesbei Fox. "Das macht mehr als 350 Stunden Gesamtprogramm aus.CenturyLink wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass wirdiese Inhalte an Millionen von Zuschauern in den USA übertragenkönnen."Zudem werden einige der größten lateinamerikanischen ProgrammgeberCenturyLink Vyvx für die Veranstaltung nutzen."Mexiko ist ein fußballbegeistertes Land. Dieses besondereFußballturnier ist mit Abstand das größte Sportereignis, das wirausstrahlen. Das gilt sowohl für die Zuschauerzahl, als auch für dasbenötigte technische Know-how, um die Fans im ganzen Sendegebiet zuerreichen", sagt Pedro Carmona Ortiz, Technology Director bei TVAzteca, dem zweitgrößten Medienunternehmen in Mexiko. "Wir verlassenuns auf CenturyLink mit seinem sicheren, globalen Netzwerk und seinerumfassenden technischen Erfahrung bei der Übertragung von Live-Feedsgroßer Veranstaltungen, um unserem Publikum ein unvergesslichesFußballerlebnis zu ermöglichen."CenturyLink Vyvx Solutions wird eine Vielzahl von Diensten fürdieses Ereignis bereitstellen, einschließlich HD-Übertragung, JPEG2K-und MPEG4-Codierung und Dekodierung, Vor-Ort-Betrieb, Monitoring undUnterstützung, Bildratenkonvertierung sowie PTP-Daten und Internet.Dabei wird CenturyLink erstmalig in seiner WM-Übertragungsgeschichteauch die 4K-Codierung anbieten, da viele Rundfunk- und Fernsehsendersowie Distributoren inzwischen 4K- und andere hochauflösende Inhaltebereitstellen können."RCN will die gesamte WM für seine Millionen Zuschauer übertragen.Durch die Zusammenarbeit mit CenturyLink können wir unseren Kundenreibungslosen und ununterbrochenen Zugang zu jedem Spiel bieten",kommentiert Andrés Emilio Galeano Rey, Technical Vice President beiRCN Television. RCN erreicht mit seinen 13 Sendestationen 97 % derkolumbianischen Bevölkerung. "Gemeinsam mit CenturyLink und Vyvxwerden wir alle Emotionen, die mit diesem monumentalen Ereignisverbunden sind, erfassen und das kolumbianische Team besonders gut inSzene bringen."Vyvx stellt seit mehr als 20 Jahren makellose Videoqualität füretliche der meistbeachteten Fernseh-Events und TV-Programme weltweitbereit. Dabei übernimmt Vyvx sowohl die Beschaffung, als auch dieAuslieferung von Inhalten für ein globales Publikum."Caracol setzt alles daran, seinen Zuschauern in ganz Kolumbienein umfassendes Fußballerlebnis zu bieten. Dazu gehört natürlich auchdie Live-Berichterstattung zur WM in diesem Sommer", erklärt AugustoCardona, Chief Channel Officer bei Caracol Televisión, einem dergrößten Sender in Kolumbien. "Die Übertragung von derartigenGroßveranstaltungen auf nationaler Ebene ist ein komplexesUnterfangen. Mit dem fundierten Wissen und der Erfahrung vonCenturyLink sind wir zuversichtlich, dass wir die Erwartungen unsererZuschauer erfüllen werden."Vyvx Solutions hat im Jahr 2017 weltweit 28 Millionen Sendeminutenan Live-Sport, Nachrichten und Unterhaltung ausgeliefert."2014 hat dieses Fußballereignis 3,2 Milliarden Zuschauerangelockt, was fast der Hälfte der Weltbevölkerung entspricht", sagtBill Wohnoutka, Vice President Global Internet und Content DeliveryServices bei CenturyLink. "Für Rundfunk- und Fernsehsender wie Fox,TV Azteca, RCN und Caracol, die die WM übertragen, steht dabeiallerhand auf dem Spiel. CenturyLink hat sich bei der Auslieferungsolcher Großveranstaltungen weltweit bewährt. Wir freuen uns darauf,unseren Kunden während des gesamten Turniers ein nahtlosesZuschauererlebnis bieten zu können."Wichtige Fakten- Vyvx Solutions bietet Konnektivität zu mehr als 220 Sportstätten inden USA.- Vyvx Solutions überträgt mehr als 10.000 Sportveranstaltungen proJahr.- Mit Vyvx Linear Channel Distribution kann ein einzelner, qualitativhochwertiger Feed repliziert und an mehreren Punkten inCenturyLinks zuverlässigem und sicherem globalen Glasfasernetzbereitgestellt werden. Vyvx ist eine schnelle, skalierbare Lösung,die Programmgebern und Distributoren ermöglicht, neue Kanäle ineiner einfachen Betriebsumgebung hinzuzufügen.Zusätzliche Ressourcen- Mehr zu CenturyLinks Vyvx Solutions unter: https://www.centurylink.com/business/networking/live-event-broadcasting.html- So funktioniert die Live-Übertragung von Sportereignissen an IhrenFernseher, Computer oder Ihr mobiles Endgerät: http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/infographic/en-vyvx-ig-gamecoverage.pdfInformationen zu CenturyLinkCenturyLink (http://www.centurylink.com/) (NYSE: CTL) ist derzweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für globaleUnternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern und einemstarken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich als weltweitbestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es den steigendenAnsprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger und sichererVerbindungen entgegenkommt. 