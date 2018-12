Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) - Ihren Augen entgeht nicht der geringsteFehler. Die zweifache Olympiasiegerin und Weltstar Katarina Witt,Erfolgs-Unternehmerin und Tänzerin Judith Williams, Profi-Tänzer CaleKalay sowie Eiskunstlauf-Kommentator und Deutscher Meister DanielWeiss bewerten als Juroren in der neuen SAT.1-Show "Dancing on Ice"die Eistanz-Performance der prominenten Künstler und Spitzensportler- ab 6. Januar 2019, sonntags um 20:15 Uhr, live aus Köln.In der neuen SAT.1-Live-Show "Dancing on Ice" tanzen acht Künstlerund Spitzensportler mit ihren Profi-Partnern auf Schlittschuhen:- Entertainerin Désirée Nick und Alexander Gazsi- Sängerin Sarah Lombardi und Joti Polizoakis- Curvy Model Sarina Nowak und David Vincour- Moderatorin Aleksandra Bechtel und Matti Landgraf- Musik-Star John Kelly und Annette Dytrt- Bob-Olympiasieger Kevin Kuske und Myriam Leuenberger- Schauspieler Timur Bartels und Amani Fancy- Tanz- und Fitness-Coach Detlef Soost und Kat RybkowskiWelches Eistanz-Paar verzaubert das Publikum und überzeugt dieJury? Durch die große Live-Show "Dancing on Ice" führen Marlene Lufenund Daniel Boschmann.Produziert wird "Dancing on Ice" von ITV Studios Germany.Weitere Informationen zur Show und Bilder zum Download erhaltenSie im SAT.1-Presseportal unter http://presse.sat1.de/Dancing-on-IceTickets für die Liveshows gibt es unter www.tvtickets.de"Dancing on Ice" - ab 6. Januar 2019, sonntags um 20:15 Uhr livein SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra DandlTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell