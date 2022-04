Bad Wimpfen (ots) -Das Hundefutter "Orlando Brocken mit Geflügel und Muskelfleisch in Sauce" gehört mit dem Gesamturteil "Sehr Gut" (1,5) zu der Top 3 der getesteten Hundefutter in der Stiftung Warentest. Die Tester heben das gute Preis-Leistungs-Verhältnis hervor, denn es liefert dem Hund alle lebenswichtigen Nährstoffe und ist mit 1,19 Euro für 1.240 Gramm das preiswerteste Alleinfutter im Test. Der "Lord Nelson Rooibos Beuteltee" erhält im Schadstoff-Check die Gesamtnote "Gut" (1,9).In der aktuellen Ökotest-Ausgabe bekommen die "Siempre Tampons (normal)" die Gesamtnote "Sehr Gut". Auch bei den Inhaltsstoffen und in der Praxisprüfung schneidet das Produkt mit der Note "Sehr Gut" ab. Die Wattestäbchen der Lidl-Eigenmarke "Cien" werden von den Testern ebenfalls mit "Sehr Gut" bewertet und zählen damit zu den Spitzenreitern im Test.Erneut zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weiteres Bildmaterial finden Sie im Lidl-Newsroom (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2022/220426_stiwa-oekotest-mai-2002).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell