Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Januar-Ausgabe der Ökotest überzeugt das "Coshida Katzenstreu klümpchenbildend ultra weiss" als einziges von 16 Katzenklumpstreu-Produkten mit der Bewertung "sehr gut". Sowohl die Inhaltsstoffe als auch die Klumpenbildung sind mit der Bestnote ausgezeichnet.Die "Dentalux Space Pick metallfrei" erhalten in der Kategorie der Interdentalreiniger-Picks die Note "sehr gut". Das Testergebnis der Gebrauchseignung bekommt ebenfalls die Note "sehr gut". Mit nur 4 Cent pro Pick sind sie außerdem die Günstigsten im Test.Auch mit seinen Lebensmitteln punktet Lidl: Das "Crownfield Bio Organic Vollkorn Müsli Früchte" und das "Crownfield Multi-Frucht Vollkorn Müsli" sind mit der Gesamtnote "sehr gut" ganz vorne mit dabei. Mit nur 80 Cent pro 500 Gramm gehört Letzteres außerdem zu den günstigsten Früchtemüslis im Test. Unter den Tiefkühlerbsen punkten die "Freshona Erbsen" ebenfalls in der Gesamtwertung mit "sehr gut". Der Saft "Solevita 100% Orange" bekommt bei den Inhaltsstoffen die Note "sehr gut" und die Gesamtnote "gut". Laut den Testern schmeckt der Saft deutlich nach Orange und erhält in der Sensorik ebenfalls die Note "gut".Insgesamt zeigt sich: Beste Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.