Top-E-Commerce-Aktie Coupang: Bringt das Q3 den Turnaround?

Bei der Coupang-Aktie (WKN: A2QQZ2) lief es zuletzt nicht sonderlich rund. Im Endeffekt haben die Anteilsscheine gerade erst frisch Börsenluft geschnuppert. Und mit Blick auf den IPO und das Rekordhoch erkennen wir eine deutliche Korrektur.

Allerdings könnte das aufgrund eines negativen Einmaleffekts bei der Coupang-Aktie passiert sein. Im zweiten Quartal gab es einen Nettoverlust. Aber vor allem einen hohen, weil das Unternehmen durch ein Feuer ein Lagerhaus verloren hat. Man weiß zwar nie, aber in der Regel ist das kein wiederkehrendes Geschehen.

Blicken wir jetzt daher auf ein drittes Quartal des Top-E-Commerce-Akteurs. Sowie darauf, was Foolishe Investoren von diesem Zahlenwerk mitnehmen sollten.

Top-E-Commerce-Aktie Coupang: Was brachte das dritte Quartal?

Wie wir mit Blick auf das dritte Quartal festhalten können, ist das Zahlenwerk weiterhin von zwei Dingen geprägt: Einem starken Umsatzwachstum auf hohem Niveau, aber gleichzeitig auch von einem hohen Nettoverlust in dreistelliger Millionenhöhe.

Fangen wir bei der Basis an: Coupang präsentierte einen Quartalumsatz von 4,644 Mrd. US-Dollar, was einem Zuwachs im Jahresvergleich von 48 % entsprochen hat. Dem gegenüber steht ein Nettoverlust von 323,9 Mio. US-Dollar. Zwar ist das besser als der Vorquartalsverlust von einer halben Milliarde US-Dollar. Aber die Tendenz stimmt wieder etwas mehr.

Coupang präsentiert jedoch ein weiteres Wachstum im Netzwerk. So wuchsen die aktiven Käufer auf 16,82 Mio., was einem Plus von 20 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Zudem kamen diese Käufer durchschnittlich auf einen Umsatz in Höhe von 276 US-Dollar. Das entspricht im Jahresvergleich einem soliden Plus von 23 %, womit sich das Engagement auf der E-Commerce-Plattform weiter erhöht hat.

Im Endeffekt handelt es sich mit Blick auf dieses Vierteljahr daher um einen soliden Zeitraum. Zwar nicht um einen außergewöhnlichen. Möglicherweise reicht das jedoch aus, wenn wir die günstigere Bewertung betrachten, dass die Aktie trotzdem zu einem Turnaround ansetzt.

Weiterhin günstig …?

Ob dieses Zahlenwerk für einen nachhaltigen Turnaround bei der Coupang-Aktie reicht, weiß ich nicht. Mit einem Aktienkurs von Pi mal Daumen 25 Euro könnte jedoch ein Boden gefunden sein. Vielleicht ist das eine positive Erkenntnis, die wir aus dieser derzeitigen Entwicklung kurzfristig mitnehmen sollten.

Allerdings: Der E-Commerce und der starke, innovative Ansatz von Coupang mit Quick-Commerce und Alltagslieferungen dürfte mittel- bis langfristig weiteres Wachstum bringen. Zumal wir unternehmensorientiert erkennen, dass das Wachstum in eine richtige Richtung geht.

Auch mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 2,7 wirkt die fundamentale Bewertung jedenfalls vergleichsweise moderat. Vielleicht verdient die Aktie einen näheren Blick. Aber über kurz oder lang müsste es natürlich auch ein profitables Wachstum geben. Auch das ist jetzt eine wichtige Mission für das Unternehmen.

