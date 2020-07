Top-Dividendenwachstumsaktien, die du jetzt kennen solltest!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Du bist an Top-Dividendenwachstumsaktien interessiert? Das kann ich dir nicht verübeln: Eine intakte Wachstumsgeschichte hinter starken, zuverlässigen Ausschüttern wirkt grundsätzlich attraktiv. Und ist bereits des Öfteren das Ebenbild für langfristig marktschlagende Renditen gewesen.

Lass uns daher heute einen Foolishen Blick auf zwei Namen werfen, die du in diesem Sinne kennen solltest: nämlich die Aktien von Fresenius (WKN: 578560) und von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH). Beide Anteilsscheine können grundsätzlich zu den wachstumsstärkeren gezählt werden, bei beiden stimmt außerdem die Investitionsthese und der Treiber hinter den operativen Zuwächsen. Näheres jetzt im Detail.

Top-Dividendenwachstumsaktie 1: Fresenius!

Eine erste Aktie, die in diesem Kontext interessant ist, ist die von Fresenius. Dass sich hinter dem DAX-Gesundheitskonzern ein waschechter Dividendenaristokrat versteckt, das dürfte so weit bekannt sein. Weniger bekannt allerdings, wie stark in den letzten Jahren das Wachstum bei den Auszahlungen gewesen ist.

In den letzten zehn Jahren hat der DAX-Dividendenaristokrat seine Auszahlungssumme je Aktie von 0,25 Euro auf den zuletzt ausgeschütteten Wert von 0,84 Euro gesteigert. Das entspräche einem durchschnittlichen Dividendenwachstum pro Jahr von ca. 12,8 %. Definitiv ein steiler Anstieg.

Zugegeben: In den letzten Jahren ist dieses Wachstum etwas pausiert worden. Zwischen den Ausschüttungen für die Jahre 2017 und 2019 stieg die Dividendensumme je Aktie bloß noch von 0,75 Euro auf 0,80 Euro, ehe das heutige Niveau erreicht worden ist. Das wiederum hatte mit einem schwächeren Wachstum in den letzten Jahren zu tun.

Jetzt könnte Fresenius allerdings wieder vor einem stärkeren Wachstum stehen: Alleine in diesem Jahr soll das Ergebnis um bis zu 5 % auf Basis der noch immer gültigen Prognosen wachsen, in den weiteren Jahren hingegen sogar um bis zu 8 % pro Jahr. Wobei auch Zukäufe das Ergebniswachstum beschleunigen könnten. Sollte Fresenius daher operativ wieder den Turbo zünden, so dürfte das auch das Dividendenwachstum beschleunigen. Die derzeitige Dividendenrendite von ca. 1,9 % könnte daher erst der Anfang sein, langfristig hingegen bedeutend mehr warten.

Top-Dividendenwachstumsaktie 2: IIP

Eine zweite Top-Dividendenwachstumsaktie, die man jetzt kennen sollte, ist die von Innovative Industrial Properties. Kleiner Hinweis: Wenn du das Ausschüttungswachstum von Fresenius schon bemerkenswert findest, wird dich IIP, wie die Aktie in Kurzform genannt wird, regelrecht aus den Socken hauen!

Alleine in den letzten drei Jahren seit dem Börsengang hat sich hier die Dividendensumme je Aktie und Quartal von 0,15 US-Dollar auf derzeit 1,06 US-Dollar ca. ver-7-facht. Das entspricht einem durchschnittlichen Wachstum von 91,9 % pro Jahr, was definitiv der absolute Hit ist. Selbst wenn Innovative Industrial Properties in den nächsten Jahren sein Dividendenwachstum halbiert, drittelt oder viertelt, werden auf absehbare Zeit bedeutend höhere Ausschüttungsrenditen lauern.

Was ist das Geheimnis hinter dieser Dividendenwachstumsgeschichte? Zum einen ein gefragtes Geschäftsmodell. Zum anderen eine junge, dynamische, grundlegende Wachstumsgeschichte. Der US-REIT investiert im Cannabis-Segment in Immobilien, die zur Produktion verwendet werden, und vermietet diese gleich wieder an die Vorbesitzer. Die Produzenten erhalten dadurch Cash, das sie in Wachstum investieren können. IIP hingegen die Möglichkeit auf deutlich zweistellige Mietrenditen.

Dabei steigert Innovative Industrial Properties seinen Umsatz, sein Ergebnis und seine Funds from Operations im deutlich dreistelligen Prozentbereich, zuletzt jeweils um über 200 %. Ja, sogar bereinigt und je Aktie fielen die Funds from Operations um über 100 % höher aus. Das Dividendenwachstum erscheint daher nachhaltig. Und solange diese Investitions- und Wachstumsgeschichte intakt ist, könnten bedeutend höhere Dividendenrenditen lauern. Doch auch die jetzige ist mit 4,34 % alles andere als verkehrt.

Top-Dividendenwachstumsaktien, auch für dich?

Die Aktien von Fresenius und Innovative Industrial Properties sind daher in meinen Augen jetzt zwei Top-Dividendenwachstumsaktien, die man im Auge behalten sollte. Womöglich stehen beide jetzt vor einem weiteren operativen Turbo. Der wiederum die Dividenden signifikant ansteigen lassen könnte.

The post Top-Dividendenwachstumsaktien, die du jetzt kennen solltest! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Fresenius und Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties und empfiehlt Fresenius.

Motley Fool Deutschland 2020