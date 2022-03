Suchst du nach Top-Dividendenaktien unter 20 Euro? Es ist zugegebenermaßen schwierig, solche spannenden Chancen zu identifizieren. Wenn eine Aktie besonders erfolgreich ist, so macht sich das auch häufig durch steigende Aktienkurse bemerkbar.

Trotzdem glaube ich, dass wir im Bereich der Real Estate Investment Trusts zumindest zwei Top-Dividendenaktien unter 20 Euro identifizieren können. Neben einer starken Dividende gibt es außerdem eine Basis für solide Stabilität. Lass uns das im Folgenden einmal etwas näher betrachten.

Top-Dividendenaktie unter 20 Euro: Medical Properties

Eine erste Top-Dividendenaktie unter 20 Euro ist Medical Properties (WKN: A0ETK5). Derzeit notieren die Anteilsscheine auf einem Aktienkurs von 18,66 Euro. In US-Dollar als Referenzwährung könnten wir diese Schlagzeile so nicht mehr bieten. Aber zurück zum Thema: Zunächst einmal ist die Aktie mit momentan 5,6 % Dividendenrendite ein ziemlicher Hingucker. Aber es wird noch besser.

Medical Properties besitzt schließlich im Moment 438 verschiedene Immobilien, die eine durchschnittliche Restlaufzeit von 17,7 Jahren besitzen. Das heißt, dass die derzeitige Basis grundsätzlich geeignet erscheint, um über mehr als anderthalb Jahrzehnte einen stabilen operativen Verlauf zu ermöglichen, Leerstand und andere Sondereffekte ausgeschlossen. Hier schützt jedoch der defensive Geschäftsbereich, der sich auf Gesundheitseinrichtungen konzentriert.

Insgesamt ist Medical Properties eine günstige Top-Dividendenaktie unter 20 Euro. Das Kurs-FFO-Verhältnis liegt bei ebenfalls unter 12, was sehr preiswert ist. Das Management hat die Dividende in den vergangenen neun Jahren mindestens konstant gehalten. Ohne Zweifel eine starke Basis, die man sich zu diesen Konditionen einmal näher anschauen kann.

Hamborner REIT: Gehört für mich auch dazu!

Auch der Hamborner REIT (WKN: A3H233) ist weiterhin eine Top-Dividendenaktie unter 20 Euro. Ja, sogar bedeutend unter diesem Wert. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 9,53 Euro wäre es sogar eine spannende Aktie unter 10 Euro. Doch auch hier sollten wir den Fokus wahren. Bei einer Dividende in Höhe von voraussichtlich 0,47 Euro wie im Vorjahr dürfte es zum jetzigen Zeitpunkt 4,93 % Dividendenrendite geben. Das ist zugegebenermaßen attraktiv.

Der Hamborner REIT hat bereits vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt. Mit Funds from Operations je Aktie in Höhe von 0,65 Euro bleibt auch hier das Ausschüttungsverhältnis eher moderat. Ein Wert von ca. 75 % ist eine eher defensive Basis für einen Real Estate Investment Trust.

Das Portfolio des Hamborner REIT ist in zwei Segmente aufgeteilt. Zunächst einmal bildet ein größerer Anteil an kaum zyklischen Einzelhandelsimmobilien, unter anderem Super- und Baumärkten, den Schwerpunkt. Bürogebäude in guten Lagen runden den Gesamtmix ab. Zugegebenermaßen ist hier das Risiko, auch in Anbetracht von deutlich weniger Diversifikation, etwas höher. Aber mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 14,6 erscheint mir trotzdem die Ausgangslage als eine Top-Dividendenaktie unter 20 Euro gegeben. Zumindest langfristig orientiert als weitere Diversifikationsmöglichkeit.

Der Artikel Top-Dividendenaktien unter 20 Euro ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Hamborner REIT und von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022