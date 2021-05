Top-Dividendenaktie unter 3 Euro? Das wäre jetzt meine Wahl!

Eine Top-Dividendenaktie für unter drei Euro wirkt ziemlich attraktiv? Möglicherweise schon. Das Kalkül dahinter könnte sein, dass ein niedriger Aktienkurs zu einer quantitativ hohen Position führt. Wobei Foolishe Investoren jedoch stets berücksichtigen sollten, dass nicht der Preis, sondern der Wert einer Aktie entscheidend ist.

Trotzdem: Es gibt mindestens eine Top-Aktie unter drei Euro, die jetzt überaus interessant sein könnte. Riskieren wir heute einen Blick auf diese Chance und Einkommensmöglichkeit. Sowie darauf, was Foolishe Investoren zu der unternehmensorientierten Option für weniger als drei Euro wissen sollten.

Top-Dividendenaktie unter 3 Euro: Das ist sie!

Die heutige Top-Aktie unter drei Euro ist jedenfalls die von Civitas Social Housing (WKN: A2AN2J). Vielleicht fangen wir mit der Dividende selbst an: Der britische Real Estate Investment Trust zahlt derzeit eine Quartalsdividende in Höhe von 1,35 Pence an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 1,15 Pfund Sterling (21.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentale Kennzahlen) liegt die Dividendenrendite damit bei ca. 4,7 %. Das könnte ein ziemlich attraktiver Wert sein.

Civitas Social Housing besitzt dabei eine Dividende, die in den vergangenen Jahren stets moderat gewachsen ist. Die Historie ist zwar nicht sonderlich qualitativ oder auch lang. Allerdings doch mit Blick auf die Dividendenhöhe vergleichsweise top. Zuverlässige Dividenden könnten daher womöglich auf Jahre hinweg eine Folge sein.

Das, was Civitas Social Housing jedoch wirklich zu einer Top-Dividendenaktie für unter drei Euro macht, ist die operative Ausrichtung. Deshalb wollen wir das im Folgenden ebenfalls noch stärker thematisieren.

Civitas Social Housing: Die operativen Basics

Civitas Social Housing besitzt nämlich für einen Real Estate Investment Trust ein überaus defensives, unyzklisches Geschäftsmodell. Der britische REIT setzt auf Sozialwohnungen innerhalb von Großbritannien. Egal wie es um die Wirtschaft steht: Der Bedarf an solchen Einrichtungen ist konsequent hoch. Das wiederum bedeutet sichere Umsätze und Funds from Operations.

Sicherheit bieten außerdem die Diversifikation und die Mietqualitäten. Mit über 600 Häusern und 4.000 Wohneinheiten ist die Ausgangslage alles andere als klein, sondern mittelgroß, was Raum für Wachstum bieten könnte. Diese Wohneinheiten der Top-Dividendenaktie für unter drei Euro sind dabei an die Kommunen über langjährige Mietverträge vermietet. In der Regel 20 Jahre oder länger.

Das zeigt: Civitas Social Housing ist eine interessante, defensive und unzyklische Chance, um ein solides, passives Einkommen zu generieren. Oder anders ausgedrückt: Eine Top-Dividendenaktie für unter drei Euro, die definitiv einen näheren Blick verdient haben könnte.

Der Artikel Top-Dividendenaktie unter 3 Euro? Das wäre jetzt meine Wahl! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021