Top-Dividendenaktie General Mills: Q2 wieder richtig stark?

Bei der Top-Dividendenaktie General Mills (WKN: 853862) stehen spannende Zahlen an. Nein, nicht im Hinblick auf die Dividende. Hier bleibt im Moment weiterhin alles beim Alten. Wobei pro Vierteljahr 0,51 US-Dollar ausgeschüttet werden, die bei einem aktuellen Aktienkurs von 62,01 US-Dollar einer Dividendenrendite von ca. 3,2 % entsprechen.

Nein, sondern es geht um die kommenden Quartalszahlen. Genauer gesagt präsentiert das Management von General Mills am 21. Dezember dieses Jahres ein frisches Zahlenwerk. Ob das ein frühes Vorweihnachtsgeschenk ist? Mal abwarten.

Hier ist jedenfalls die Ausgangslage, die Foolishe Investoren dazu wissen sollten. Es könnte sich der Rahmen abzeichnen, in dem wir uns bei diesem Quartalszahlenwerk bewegen.

General Mills: Starkes zweites Quartal voraus?

Grundsätzlich gilt, dass General Mills aufgrund des Corona-Jahres 2020 einen, hm, sagen wir einfach mal schwierigen Vergleichswert besitzt. Ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,81 US-Dollar ist jedenfalls eine ordentlich hohe Hausnummer. Aber: Das Management ist optimistisch, dass man zumindest näherungsweise hier heranreichen kann.

Konkret rechnet der US-amerikanische Lebensmittelkonzern im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatz, der um 1 bis 3 % einbrechen soll. Wobei das Ergebnis je Aktie zwischen 2 und 4 % korrigieren könnte. Bestenfalls sei bereinigt Stagnation möglich, so die bisherige Prognose des Konzerns.

Im ersten Quartal konnten die Erlöse noch um 4 % im Jahresvergleich zulegen. Das Ergebnis je Aktie korrigierte moderat um 1 % auf 1,02 US-Dollar beziehungsweise währungsbereinigt um 2 %. Insofern können wir sagen, dass das erste Quartal eigentlich gemäß der Prognose ein überproportionaler Zeitraum gewesen ist. Spannend dürfte für General Mills jedoch werden, was die Inflation macht. Und ob man möglicherweise aufgrund der die Inflation ausgleichenden Preiserhöhungen die Prognose aufrechterhalten kann. Oder vielleicht sogar im Hinblick auf die Corona-Lage optimistischer wird.

Wenn General Mills es jedenfalls schaffen sollte, in etwa operativ in diesem Geschäftsjahr zu stagnieren, so wäre das vielleicht schon ein Erfolg. Nicht unbedingt für die Aktie. Aber es wäre dem Management gelungen, den Esprit vom vorherigen Jahr ein wenig zu halten.

Eine günstige Top-Dividendenaktie …?

In diesem Fall könnte die Top-Dividendenaktie General Mills womöglich sogar preiswert sein. Eine Dividendenrendite von 3,2 % spiegelt jedenfalls nur die halbe Bewertungsseite wider. Hinzu kommt außerdem bei einem 2021er-Gewinn je Aktie von 3,81 US-Dollar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 16,3. Das könnte wiederum wirklich für eine defensive Lebensmittel-Dividendenaktie sehr preiswert sein. Oder zumindest moderat für die Qualität, die in der Ausrichtung steckt.

Insofern könnte Stagnation die Qualität sein, die die Aktie von General Mills derzeit benötigt. Alles weitere und Verbesserungen sind natürlich willkommen. Aber auch das hohe Momentum zu halten wäre ein Zeichen der Stärke. Und für mich jedenfalls ein starkes Signal, auch mit Blick auf die Dividende, die dann weiterhin sehr nachhaltig vom Gewinn gedeckt wäre.

Der Artikel Top-Dividendenaktie General Mills: Q2 wieder richtig stark? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021