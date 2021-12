Top-Deal für Axon Enterprise im Cloud-Segment!

Die Aktie von Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) hat im Börsenjahr 2021 definitiv einige Fortschritte gemacht. Das wiederum spiegelt der Aktienkurs wider: Mit Blick auf den Jahresstart stellen wir bis heute ein Kursplus von 38 % fest. Und das trotz einer leichten Tech-Korrektur, die auch diese Anteilsscheine in den vergangenen Wochen und Monaten tangiert hat.

Unterm Strich konnte Axon Enterprise innerhalb dieses Jahres das Wachstum beschleunigen, zuletzt sogar Profitabilität erreichen. Und außerdem viele Top-Deals einfädeln, die das Wachstum weiterhin beschleunigen könnten. Aber auch die Reichweite und Bekanntheit der Marke weiter ausbauen, selbst im internationalen Raum.

Zum Jahresende hin gelingt dem US-Unternehmen erneut ein spannender Deal. Im Fokus dabei steht das für die Zukunft so entscheidende Cloud-Segment, das ein wesentlicher Teil meiner Investitionsthese ist. Blicken wir darauf, was Foolishe Investoren dazu wissen sollten.

Axon Enterprise: Top-Deal mit größerer Behörde!

Wie Axon Enterprise jetzt zum 15. Dezember dieses Jahres mitgeteilt hat, konnte man PRIMECorp als weiteren Kunden begrüßen. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsbehörde in British Columbia, Kanada. Gemeinsam möchte man die Ermittlungs- und Justizarbeit in Zukunft digitalisieren.

Für PRIMECorp ist nämlich Axon Evidence eine überaus entscheidende Lösung. Das Cloud-Tool soll als digitales Beweismittelmanagement unter anderem für die eigenen kooperierenden Polizeibehörden mit PRIMECorp verwendet werden. Aber auch zur Interaktion mit Gerichten und der Staatsanwaltschaft. Über die Cloud-Plattform ist es möglich, die entsprechenden digitalen Beweise zu sammeln, zu teilen und verwertbar zu machen.

Wie es vonseiten von PRIMECorp heißt, habe man in einem umfassenden Prozess nach einem solchen Partner gesucht. Nach mehr als zwei Jahren mit Ausschreibungen, Testverfahren und anderen Dingen habe Axon Enterprise das geliefert, was man gesucht habe, um selbst in Zukunft digitaler und effizienter arbeiten zu können. Erneut ist das ein Ritterschlag für das US-Sicherheitsunternehmen, dass sich diese Behörde für die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen entschieden hat.

PRIMECorp kooperiert demnach mit 13 kleineren Provinzen und ca. 135 Dienststellen. Rund 9.500 Polizisten arbeiten hier zusammen. Ohne Zweifel ein größerer Deal, den das US-Unternehmen in Kanada für sich reklamieren kann.

Wirklich ein Top-Jahr 2021!

Für Axon Enterprise geht entsprechend auch mit diesem Deal ein Top-Jahr zu Ende. Zumal es sich erneut um eine größere Behörde handelt, die sich für die Sicherheits- und vor allem die Cloud-Lösung entschieden hat. Damit dürften ebenfalls stabile und wiederkehrende Umsätze für die Zugriffsrechte in der Cloud auf die Investoren warten.

Jetzt dürfte jedoch zunehmend wichtiger sein, was das neue Jahr 2022 bringt. Ein weiterhin starkes Wachstum und spannende Deals, hoffentlich. Sowie vielleicht die Aussicht auf ein erneut profitables Wachstum im nächsten Jahr. Das wiederum könnte der Aktie von Axon Enterprise einen weiteren Kick verleihen.

Der Artikel Top-Deal für Axon Enterprise im Cloud-Segment! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

