Frankfurt am Main (ots) - Vom 12. bis 28. Januar möchten dieselbsternannten "Bad Boys" bei der Handball-EM in Kroatien ihrenTitel von vor zwei Jahren verteidigen, 40 Jahre ist es dagegenbereits her, als die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit HeinerBrand, Joachim Deckarm und Erhard Wunderlich in Dänemark erstmalsWeltmeister wurde - nach einem 20:19 im Finale gegen die Sowjetunion.Vor 20 Jahren (am 17. Februar 1998) gewinnt Sven Hannawald mit derdeutschen Skisprung-Mannschaft Silber bei den OlympischenWinterspielen im japanischen Nagano, vor 25 Jahren (am 11. April1993) siegt Golf-Legende Bernhard Langer beim Masters in Augusta, zumzweiten Mal nach 1985. Ebenfalls vor 25 Jahren (21. November 1993)wird Tennis-Weltstar Michael Stich in Frankfurt am MainATP-Weltmeister, bevor er nur wenige Tage später (5. Dezember) dasdeutsche Tennis-Team in Düsseldorf beim 4:1-Finalsieg über Australienzum Gewinn des Davis-Cups führt. Tennis-Geschichte schrieb auchSteffi Graf, als sie 1988 - und damit vor 30 Jahren - nicht nur beiallen vier Grand-Slam-Turnieren siegt, sondern auch bei denOlympischen Spielen von Seoul. Im Finale bezwingt sie dieArgentinierin Gabriela Sabatini und gewinnt so den "Golden Slam".Die Liste von historischen Jahrestagen in 2018 rund um dieMitglieder der "Hall of Fame des deutschen Sports" reicht auch nochweiter zurück: Vor 50 Jahren, am 20. August 1958, wird Armin Hary inStockholm Leichtathletik-Europameister über 100 Meter. Bereits 60Jahre ist es her, dass am 8. Juni 1958 "Uns" Uwe Seeler beim 3:1gegen Argentinien unter Bundestrainer Sepp Herberger seine erste von21 WM-Begegnungen (1958, 1962, 1966 und 1970) absolviert. Seelererzielt in dieser Begegnung auch sein erstes WM-Tor. Mit 1.980Spielminuten war der Stürmer Rekordhalter in der Geschichte derFußball-Weltmeisterschaften, bis ihn Lothar Matthäus 1998 übertraf.Mit der kompletten Liste im Internet lädt die Deutsche Sporthilfealle Sportfans ein, mehr über die Persönlichkeiten in der "Hall ofFame des deutschen Sports" zu erfahren. Ausführliche Biografien derMitglieder, geschrieben von herausragenden Journalisten undWegbegleitern, sind im Internet unter www.hall-of-fame-sport.deabrufbar.Die im Jahr 2006 von der Stiftung Deutsche Sporthilfe initiierte"Hall of Fame des deutschen Sports" ist ein Forum der Erinnerung anMenschen, die durch ihren Erfolg im Wettkampf oder durch ihrenEinsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben. Dazuzählen Athleten und Trainer wie Funktionäre und Gestalter. Die "Hallof Fame des deutschen Sports" soll dazu beitragen, die mehr alshundertjährige Geschichte des deutschen Sports und seinerPersönlichkeiten im Gedächtnis zu bewahren und Diskussionenanzuregen.Aktuell umfasst die Ruhmeshalle 109 Persönlichkeiten und existiert"virtuell" im Internet. Die "Hall of Fame" wird durch adidasbegleitet. Träger und vorschlagsberechtigt sind neben der DeutschenSporthilfe der Deutsche Olympische Sportbund und der VerbandDeutscher Sportjournalisten.>> zu den Top-Daten 2018:http://www.hall-of-fame-sport.de/aktuelles/top-daten-2018/"Nationale Förderer" der Deutschen Sporthilfe sind DeutscheLufthansa, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom undDeutsche Post. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihrbetreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischenZiele der Stiftung in herausragender Weise.