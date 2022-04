Top-Content-Drops vorbei bei Nintendo Switch Online?

Weitere Suchergebnisse zu "Nintendo":

Top-Content-Drops bei Nintendo (WKN: 864009) Switch Online. Das verbinden die meisten Verbraucher mit Releases aus der 64er-Ära. Vergessen dürfen wir dabei jedoch nicht, dass das Management auch aus anderen Konsolengenerationen schöpfen kann. Unter anderem die älteren NES- und SNES-Systeme dienten zuletzt als Content-Quelle, neben dem Sega Megadrive.

Aber bleiben wir heute bei Nintendo 64 und Switch Online. Hat das Management jetzt bereits sein ganzes Pulver verschossen? Nein, vermutlich nicht. Denn auch wenn einig Kassenschlager bereits veröffentlicht sind, so gibt es noch Fortsetzungsmöglichkeiten. Selbst wenn jetzt vermeintlich schwächere Titel vor dem Release stehen.

Nintendo Switch Online: Jetzt schwächerer Content …?

Bei Nintendo Switch Online ist der nächste Release jetzt angekündigt. Bei der 64er-Emulation plant das Management nun offenbar, Mario Golf zu veröffentlichen. Ob das der große Content-Wurf ist, das dürften einige Investoren sich mit Sicherheit fragen. Immerhin geht es um einen weiteren Teil aus der Reihe mit Super Mario. Aber eben nicht um einen Adventure-Klassiker.

Mit Blick auf die bisherigen Content-Veröffentlichungen erkennen wir zudem, dass es eine Menge starker Releases gegeben hat: Die beiden Teile aus der The Legend of Zelda-Reihe, Ocarina of Time und Majora’s Mask, Super Mario 64, selbst Banjo Kazooie und Paper Mario gehörten bis jetzt dazu. Das ist eine starke Content-Basis und das Potenzial, das natürlich bereits vorbei ist. Aber es gibt noch weitere Klassiker. Pokémon Snap zeigt es oder auch der Stadium-Teil der Pokémon-Reihe, der noch nicht einmal als Option angekündigt ist.

Vergessen sollten wir außerdem nicht, dass die Content-Bibliothek auch in der Breite immer wertvoller wird, selbst wenn die Releases qualitativ nachlassen. Entscheidend dürfte sein, dass die wirklich wichtigen Titel früher oder später nicht auf einer Streichliste stehen.

Potenzial noch nicht verschossen

Nintendo Switch Online hat für mich als Verbraucher, aber auch als Investor noch nicht das volle Potenzial erreicht. Ganz im Gegenteil: Das Management des japanischen Videospielekonzerns fängt für mich eigentlich erst an, diese Plattform zu nutzen. Natürlich hat es zur Erweiterung mit den Nintendo 64 Inhalten einige starke Starts zum Release gegeben. Aber auch die Veröffentlichung von F-Zero X mit einem Onlinemodus zeigte mir: Es besteht ein vollkommen neues Potenzial durch eine Online-Anbindung.

Weitere Konsolen sind ebenfalls noch portierbar. Das kann noch auf einige Jahre jede Menge Videospielespaß bedeuten oder auch vollkommen neue Erlebnisse bei alten Klassikern schaffen. Kreativität ist jedenfalls möglich, auch was eine Online-Einbindung von solchen Klassikern angeht.

Der Artikel Top-Content-Drops vorbei bei Nintendo Switch Online? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

