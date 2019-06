Top Buzz: In Social Media werden diese 10 Aktien aus Asien heute am stärksten diskutiert

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China Hong Kong":

Am heutigen Donnerstag stehen diese 10 Aktien aus Shanghai Composite, SSE 50, SZSE Component und Hang Seng im Fokus der Marktteilnehmer in Social Media (Stand: 04:00 Uhr MESZ):

Rang Aktie ISIN Buzz 1 China Mengniu Dairy KYG210961051 4.152% 2 Offshore Oil Engineering CNE0000019T2 1.356% 3 Sands China KYG7800X1079 1.142% 4 Bank of Communications CNE1000000S2 607% 5 Shanghai Pudong Development Bank CNE0000011B7 592% 6 BOC Hong Kong HK2388011192 444% 7 Citic Securities CNE000001DB6 435% 8 China Merchants Securities CNE100000HK9 308% 9 Want Want China KYG9431R1039 253% 10 China Mobile US16941M1099 246%

Zum Hintergrund: Der Buzz-Wert zeigt an, wie stark eine Aktie im Fokus der Marktteilnehmer steht.



