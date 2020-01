Top Buzz: In Social Media gehen die Diskussionen über diese 10 Aktien aus USA steil!

Weitere Suchergebnisse zu "Abbott Laboratories":

Am heutigen Donnerstag stehen diese 10 Aktien aus Dow Jones Industrial Average, NASDAQ-100 und S&P 500 im Fokus der Marktteilnehmer in Social Media (Stand: 16:00 Uhr MEZ):

Rang Aktie ISIN Buzz 1 Texas Instruments US8825081040 1.607% 2 WellCare Health Plans US94946T1060 1.353% 3 IBM US4592001014 1.160% 4 VF US9182041080 1.117% 5 Kimberly-Clark US4943681035 1.106% 6 Fifth Third US3167731005 1.102% 7 T-Mobile US US8725901040 1.032% 8 Northern US6658591044 953% 9 Raymond James US7547301090 877% 10 Abbott Laboratories US0028241000 863%

Zum Hintergrund: Der Buzz-Wert zeigt an, wie stark eine Aktie im Fokus der Marktteilnehmer steht. Der Wert bezieht sich auf den Durchschnitt der Anzahl der Meinungen, Tweets und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung