Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) Auszeichnung verliehen

Berlin (ots) - Die Dussmann Service Deutschland GmbH hat es geschafft und die begehrte Auszeichnung als Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) mit der Bewertung "sehr gut" vom DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) für seine Top Ausbildung erhalten.Vorausgegangen war eine im Juli 2020 durchgeführte Befragung der Auszubildenden und der ehemaligen Auszubildenden des Unternehmens. Darin wurden die Auszubildenden unter anderem nach deren Gesamtzufriedenheit und der Weiterempfehlung ihres Ausbildungsbetriebs gefragt. Außerdem wurden die Leistungen des Ausbildungsbetriebes erhoben. Die Ergebnisse der Befragungen und die Leistungen des Ausbildungsbetriebes wurden anschließend von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert (https://www.sqc-cert.de) ausgewertet.Der Geschäftsführer der SQC-QualityCert Oliver Scharfenberg sagt;"Das Ergebnis der Dussmann Service Deutschland GmbH zeigt deutlich, dass das Unternehmen ein hervorragender Ausbildungsbetrieb ist, der die Auszeichnung als Top Ausbildungsbetrieb verdient hat. Wir freuen uns über dieses sehr gute Ergebnis und gratulieren der Dussmann Service Deutschland GmbH zu dieser Auszeichnung für die Top Ausbildung."Ausgezeichnet als "BESONDERS EMPFEHLENSWERT"Die Auszeichnung Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) wurde im Unterschied zu anderen Siegeln für Top Ausbildungsbetriebe von der unabhängigen Verbraucherplattform Label-online.de mit der Bewertung als "besonders empfehlenswert" ausgezeichnet.Dabei bewertet die Verbraucherplattform Labels nach einer einheitlichen Matrix. Untersucht wird beispielsweise, welchen Anspruch Labels formulieren, wie unabhängig ihre Vergabe ist, welche Kontrollen vorgesehen sind und wie transparent dieser Prozess für Verbraucher ist. Die Verbraucherplattform wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert. Verbraucher können sich auf der Plattform zu verschiedenen Gütesiegeln informieren und erhalten somit einen besseren Überblick.Top Ausbildung sichtbar machenTop Ausbildungsbetrieb (DIQP) hilft Ausbildungsbetrieben, seine gute Ausbildung sichtbar zu machen. Dabei werden die Meinung der Beschäftigten und mit den Leistungen des Ausbildungsbetriebes erfasst und bewertet. Weitere Informationen zum Ausbildungssiegel Top Ausbildungsbetrieb (https://www.diqp.eu/top-ausbildungsbetrieb/) (DIQP) finden Sie bei SQC-QualityCert: Top Ausbildung (https://www.sqc-cert.de/zertifizierung/top-ausbildungsbetrieb).Dussmann Service ist der größte Geschäftsbereich des international aufgestellten Familienunternehmens Dussmann Group, das mit über 66.000 Mitarbeitenden in 17 Ländern Dienstleistungen rund um den Menschen bietet. Die Dussmann Service Deutschland GmbH unterstützt Kunden verschiedenster Branchen mit integriertem Facility-Management oder einzelnen Services, wie zum Beispiel den Bereichen Gebäudetechnik, Gebäudereinigung, Catering und Sicherheits- und Empfangsservices.Das Unternehmen SQC-QualityCert bietet verschiedene Arbeitgebersiegel des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. an. Dazu gehören die Arbeitgebersiegel "Top Arbeitgeber (DIQP), "Top Ausbildungsbetrieb (DIQP)" und "Familienfreundlicher Arbeitgeber (DIQP)". SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP - Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich als Unternehmen außerdem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz.