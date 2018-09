Die Top-Arbeitgeber: ELTERN kürt die familienfreundlichsten Arbeitgeber Deutschlands

Hamburg (ots) - Heutzutage gehören Kinderwunsch undKarriereplanung selbstverständlich zusammen, aber haben das auchdeutsche Betriebe verstanden? Dieser Frage ist das Magazin ELTERNnachgegangen. Von März bis Juni 2018 befragte ELTERN gemeinsam mitden Personalmarketing-Experten von TERRITORY Embrace bundesweitBetriebe zum Status quo ihrer Familienfreundlichkeit. 144Personalverantwortliche - von kleinen Betrieben bis zu großenDAX-Unternehmen - beantworteten den detaillierten Fragebogen. DieErgebnisse zeigen: Auch wenn das Potenzial noch nicht komplettausgeschöpft ist, haben sich viele deutsche Betriebe das ThemaFamilienfreundlichkeit auf die Fahne geschrieben. Oftmals gelingt esdort besonders gut, wo engagierte Familienmenschen Führungspositioneninnehaben, so die Umfrage. Die sieben wichtigsten Erkenntnisse derELTERN-Studie sind die folgenden:1) Führungskräfte gehen immer häufiger in Elternzeit.- Bei den befragten Betrieben nehmen 81 Prozent der Frauen und 62Prozent der Männer, die in Führungspositionen arbeiten, Elternzeit.2) Angebote für Väter gewinnen an Bedeutung.- 28 Prozent der befragten Unternehmen bieten ein Väternetzwerkan, bei dem sich werdende und bereits erfahrene Väter austauschenkönnen. 48 Prozent stellen Informationsmaterialien bereit, 32 ProzentInformationsveranstaltungen und 13 Prozent persönlicheBeratungsgespräche.3) Größere Firmen nehmen ein familienfreundliches Umfeld etwaswichtiger als kleinere.- Arbeitgeber mit weniger als 100 Mitarbeitern kamen bei diesemKriterium im Schnitt auf 3,3 Sterne (von 5), größere Betriebe (über100 Mitarbeiter) auf 3,9 Sterne.4) Väter haben in Großunternehmen eher die Möglichkeit, inTeilzeit zu arbeiten.- In größeren Unternehmen (über 100 Mitarbeiter) sind 14 Prozentder Teilzeitkräfte Männer, in kleineren Unternehmen (unter 100Mitarbeitern) sind es 11 Prozent.5) In Kleinunternehmen ist es eher üblich, dass Väter Elternzeitnehmen.- In den größeren der befragten Betriebe (über 100 Mitarbeiter)waren es knapp fünf Prozent, in kleineren (unter 100 Mitarbeitern)8,4 Prozent aller Männer.6) Je mehr Eltern in der Firma eine Führungsposition innehaben,desto akzeptierter ist eine Karriere in Teilzeit.- In Unternehmen, in denen mehr als die Hälfte der FührungskräfteKinder haben, sind es 15 Prozent. In Betrieben mit weniger als 50Prozent in Führungspositionen arbeitenden Müttern und Vätern liegtder Anteil bei 11 Prozent.7) Unternehmen mit niedrigerem Frauenanteil werben verstärkt mitfamilienfreundlichen Angeboten.- Bei Unternehmen, in denen weniger als 50 Prozent derBeschäftigten weiblich sind, ist das familienfreundliche Angebotgrößer.Insgesamt haben 99 der 144 befragten Unternehmen gut bzw. sehr gutabgeschnitten. Mehr Informationen zu den Ergebnissen der Studie undeine detaillierte Übersicht der familienfreundlichsten Unternehmen2018 finden Sie ab heute im aktuellen ELTERN-Heft (Heft 10/2018).Pressekontakt:Frauke MeierPR / KommunikationGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.eltern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, ELTERN, übermittelt durch news aktuell