Ein Top-Angebot für Sie!

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, es gab wohl noch keinen US-Präsidenten, der in so kurzer Zeit dermaßen viel Staub aufgewirbelt hat, wie Donald Trump. Auch viele Anleger verfolgen mit Argusaugen, was der mächtigste Mann der Welt twittert und welche Aktien eventuell von den Plänen Trumps profitieren könnten. Kurzer Blick zurück: Vor den US-Wahlen gab es beim Dow Jones...