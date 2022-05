Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Auf der Suche nach Top-Aktien unter 50 Euro? Warum nicht. Mit 1.000 Euro kann man 20 Anteilsscheine Pi mal Daumen kaufen. Vielleicht auch etwas mehr, je nach Preis. Das bedeutet, dass es zumindest auch quantitativ eine gute Position gibt. Wobei der Aktienkurs für den Wert jeder Aktie natürlich nicht entscheidend ist.

Aber zurück zum Thema: Hier sind zwei Top-Aktien unter 50 Euro. Beide besitzen ein solides Renditepotenzial. Auch wenn sie vielleicht den einen oder anderen Kompromiss bedeuten können.

Top-Aktie unter 50 Euro: BASF

Eine erste Top-Aktie unter 50 Euro ist derzeit die von BASF (WKN: BASF11). Momentan beläuft sich der Aktienkurs auf ein Niveau von 49,25 Euro. Das erfüllt das Kriterium, wenn auch bloß knapp. Einzelne gute Handelstage können natürlich daran etwas verändern.

Bei der BASF-Aktie gibt es in Teilen ein gemischtes Bild. Kurzfristig orientierte Investoren sehen einen DAX-Zykliker, der auf Rohstoffe angewiesen ist. Energiepolitische Unsicherheiten können Produktions-Stopps erforderlich machen, was so etwas wie ein Worst-Case-Szenario durch den Ukraine-Konflikt wäre. Auch hat es zuletzt ein etwas nachgebendes Zahlenwerk gegeben. Kein Beinbruch, aber trotzdem eine leichte Belastung.

Die Top-Aktie unter 50 Euro besitzt trotz der zyklischen Ausrichtung und der möglichen Baustellen eine interessante Perspektive. BASF ist derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 8 bewertet. Auch die Dividendenrendite ist mit über 6,8 % vergleichsweise hoch. Es steckt daher eine Menge Value in dem DAX-Chemiekonzern. Mittel- bis langfristig kann sich das in stabileren Zeiten in einer soliden Gesamtrendite äußern.

Fielmann: Erfüllt ebenfalls das Kriterium

Fielmann (WKN: 577220) ist eine weitere potenzielle Top-Aktie unter 50 Euro. Auf einem Aktienkurs von 47,16 Euro ist das Preis-Kriterium ebenfalls erfüllt. Aber es geht nicht um den Preis, sondern um den Wert, der in jeder einzelnen Fielmann-Aktie steckt.

Grundsätzlich ist das Geschäft als Optiker weniger zyklisch, sondern eher defensiv. Es ist eine Mischung aus Konsumgut und medizinischer Sehhilfe, was die operative und strategische Ausgangslage sogar zeitlos und klassisch macht. Auf dem aktuellen Aktienkurs unter 50 Euro ist auch die fundamentale Bewertung günstiger. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 23 (ohne Corona-Effekt) ist zwar nicht so preiswert. Aber ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von knapp unter 12 deutet auf ein preiswertes Bewertungsmaß hin.

Ich wittere bei der Fielmann-Aktie daher eine zeitlose Top-Aktie unter 50 Euro. Zudem gibt es im Moment über 3 % Dividendenrendite, die ebenfalls interessant für Einkommensinvestoren sein können. Zu teuer erscheint die fundamentale Bewertung für ihre defensive Klasse und das langfristige Wachstumspotenzial jedenfalls nicht. Sehhilfen, das steht fest, bleiben in Zeiten hoher Bildschirmnutzung ein gefragtes Gut.

