Top-Aktien, die sich ver-10-fachen könnten & die ich gekauft habe

Wenn sich eine Aktie ver-10-facht (in Worten, verzehnfacht), kann das die Rendite eines Portfolios definitiv positiv beeinflussen. Foolishe Investoren wissen natürlich, dass solche Top-Aktien neben einer attraktiven Chance auch stets ein Risiko besitzen. Das eine ohne das andere gibt es in der Regel nicht.

Hier sind jedenfalls zwei potenzielle Top-Aktien, die ich gekauft habe und die sich ver-10-fachen könnten. Möglicherweise ist der eine oder andere spannende Kandidat ja auch für dich dabei.

Top-Aktie, die sich ver-10-fachen könnte: Readly

Eine erste Top-Aktie, die sich meiner Meinung nach ver-10-fachen könnte, ist Readly (WKN: A2QEQU). Hinter diesem Namen steckt ein Lese-Abonnement für viele verschiedene Zeitschriften. Das Geschäftsmodell ist einfach erklärt: Für 9,99 Euro (oder eben auch eine andere Währung beziehungsweise Preis) kannst du in einer ganzen Palette verschiedener Zeitschriften stöbern. Und das immer aktuell. Ohne Zweifel ein interessantes Angebot … wenn man denn Zeitschriften liest.

Das ist wiederum die Crux an der Sache und für mich ein großes Risiko. Sind Zeitschriften ein Medium, das auch in Zukunft up to date bleibt? Oder möglicherweise sogar mithilfe eines Abo-Modells neues Leben bekommt? Falls nicht, könnte die Investitionsthese natürlich in sich zerbrechen. Wobei über 420.000 Nutzer bereits auf das Readly-Abo setzen.

Selbst wenn sich die Readly-Aktie ver-10-fachen sollte, muss sie nicht zu teuer sein. Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung auf ca. 125 Mio. Euro. Mit 1,25 Mrd. US-Dollar Börsenwert könnte die Chance noch immer nicht ausgereizt sein. Gerade aufgrund dieser kleinen Ausgangslage und dem entfernten Streaming-Markt habe ich die Aktie gekauft.

Axon Enterprise: Auch ein Kandidat

Zudem ist auch Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) für mich eine Top-Aktie, die sich ver-10-fachen könnte. Möglicherweise ist das Unternehmen beziehungsweise die Wachstumsgeschichte kein Geheimtipp mehr wie Readly. Mit einem Börsenwert von 11,6 Mrd. US-Dollar ist die fundamentale Bewertung hier entsprechend größer. Aber kann Axon Enterprise auch auf 116 Mrd. US-Dollar Börsenwert klettern? Wenn du mich fragst: Ja, die Chance besteht.

Axon Enterprise hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kugel verschwinden zu lassen. Unter anderem Taser und Bodycams sind dabei die Waffen, auf die das Unternehmen setzt. Neben der Mission, Sicherheit weniger tödlich werden zu lassen, setzt das Unternehmen auch auf die Digitalisierung der Polizei- und Ermittlungsarbeit. Auf Evidence.com können schließlich die Daten der Cams digital ausgewertet werden.

Sicherheit und Cloud sind daher zwei Megatrends, von denen ich glaube: Ja, sie könnten ein Ver-10-fachungspotenzial besitzen. Vor allem, wenn sich das Wachstum wie zuletzt gemessen an Partnerschaften und Kooperationen beschleunigt. Und auch das Umsatzwachstum so stark wie im zweiten Quartal mit einem Wert von 55 % im Jahresvergleich bleibt. Global gesehen besitzt der Markt der Sicherheit jedenfalls eine Menge Potenzial.

Der Artikel Top-Aktien, die sich ver-10-fachen könnten & die ich gekauft habe ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise und Readly. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

