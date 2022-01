Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Top-Aktien mit jetzt wieder 3 % Dividendenrendite? Für manchen Einkommensinvestor ist das vielleicht eine eher geringe Basis. Kenner wissen jedoch, dass ein solche Wert gepaart mit einer Menge Wachstum langfristig orientiert attraktiv sein kann.

Blicken wir daher auf zwei spannende Dividendenaktien, die wir als Top-Aktien mit wieder 3 % Dividendenrendite bezeichnen können. Langfristig orientiert und mit einer soliden Qualitäts- oder Wachstumsprise kann daraus eine ganze Menge mehr heranwachsen.

Top-Aktie mit über 3 % Dividendenrendite: IIPR!

Du hast bereut, Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) nicht mit einer Dividendenrendite von 3 % zu kaufen? Herzlichen Glückwunsch: Jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, um diesen Fehler auszugleichen. Gemessen an einer Quartalsdividende in Höhe von 1,50 US-Dollar und einem Aktienkurs von 192 US-Dollar liegt die Dividendenrendite nämlich sogar bei 3,1 %.

Das Besondere an Innovative Industrial Properties ist das Dividendenwachstum. Beziehungsweise das operative Wachstum, das hier zum Dividendenwachstum führt. Die Top-Aktie mit derzeit 3 % Dividendenrendite hat in den vergangenen ca. viereinhalb Jahren die Quartalsdividende je Aktie ziemlich genau ver-10-facht. Vielleicht ist das in Zukunft nicht mehr so rasant der Fall. Aber mit einem Immobilienportfolio von lediglich knapp über 100 Einheiten ist die operative Basis vergleichsweise klein.

Wenn Innovative Industrial Properties wie zuletzt im Jahr 2021 die Dividende um deutlich über 25 % im Jahresvergleich erhöht, so sollte die Dividendenrendite schnell bei 4 % liegen. Gemessen an Funds from Operations je Aktie von 1,73 US-Dollar auf bereinigter, verwässerter Basis und in Anbetracht weiterer Zukäufe ist jedenfalls bei dieser Top-Aktie mit 3 % Dividendenrendite viel Raum für ein starkes Dividendenwachstum vorhanden. Nur dass die initiale Bewertung mit einer solchen Ausschüttungsrendite und einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 27,7 wieder deutlich attraktiver ist.

STAG Industrial: Exklusive REIT-Klasse

Eine zweite Top-Aktie, die ebenfalls auf über 3 % Dividendenrendite kommt, ist STAG Industrial (WKN: A1C8BH). Der auf Industrie- und Logistik-Immobilien spezialisierte Real Estate Investment Trust schüttet derzeit 0,122 US-Dollar pro Monat an die Investoren aus. Bei einem Aktienkurs von 42,75 US-Dollar liegt die Dividendenrendite damit bei ca. 3,4 %. Definitiv nicht verkehrt.

Logistik- und Industrie-Immobilien gelten derzeit als gefragt und deshalb relativ krisensicher. Wichtig ist ebenfalls, dass die Mieterqualität stimmt. Der größte Mieter von STAG Industrial ist Amazon, was wohl deutlich unterstreicht: Ja, es gibt hier eine gewisse defensive Qualität.

Auch operativ ist das Wachstum solide, was zu einer jährlich wachsenden Dividende führt. Aber eben auch für Raum, weiter in zukünftige Erweiterungen des Portfolios zu investieren. Mit einer gerade erst frischen Dividendenerhöhung von knapp 1 % ist das Potenzial eigentlich nicht ausgereizt. Geduld und das Wachstum seinen Lauf nehmen lassen kann dich langfristig zu einem erfolgreichen Investor machen. Wobei diese Top-Aktie mit 3 % Dividendenrendite deutlich defensiver ist als Innovative Industrial Properties.

Der Artikel Top-Aktien mit jetzt wieder 3 % Dividendenrendite! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

