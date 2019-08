Top-Aktien für August 2019

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

Christof Welzel: EMS-Chemie Holding

Qualitätsunternehmen mit guter Dividende sind selten geworden. Eine davon ist die EMS-Chemie Holding (WKN: 593186). Sie ist in der Schweiz ansässig und gliedert sich in die Bereiche Hochleistungspolymere und Spezialchemikalien.

Bei EMS-Chemie hält die Familie Blocher über die Emesta Holding und durch Miriam Baumann-Blocher insgesamt 69,7 % der Anteile. Zudem reichen die Wurzeln der Firma schon bis 1936 zurück. EMS-Chemie hat in den letzten zehn Jahren (2009‒2018) seinen Umsatz von 1.181 auf 2.318 Mio. Schweizer Franken gesteigert. Der Gewinn kletterte sogar von 221 auf 520 Mio. Schweizer Franken.

Bei der aktuellen Ausschüttung von 19,75 Schweizer Franken liegt die Dividendenrendite heute noch bei guten 3,45 % (12.07.2019).

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien.

Frank Seehawer: TUI

Meine Top-Aktie für den Monat August ist die TUI (WKN: TUAG00). Nicht nur die günstige Bewertung – gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,2 – sowie die hohe Dividendenrendite von 8,1 % deuten auf einen Value-Pick hin (Stand: Xetra-Schlusskurs vom 19.07.2019).

Das Startverbot des Flugzeugtyps Boeing 737-MAX wird wahrscheinlich zu einem Gewinnrückgang im laufenden Jahr 2019 führen. Boeing selbst verkündete aber im letzten Quartalsbericht Q2/2019 Rückstellungen im Wert von 4,9 Mrd. US-Dollar für mögliche Schadensersatzleistungen. Hiervon könnte die TUI letztendlich profitieren.

Die Aktie des Touristikkonzerns aus Hannover könnte sich zukünftig daher etwas erholen, insbesondere wenn sich die einmaligen Effekte des Flugverbots nicht mehr in den Bilanzen finden lassen.

Frank Seehawer besitzt keine Aktien von TUI.

Ralf Anders: Deutsche Lufthansa

Der Sommer geht in die Endphase und für Airlines beginnt bald die Trockenzeit. Das ist aber jedes Jahr so und kein Grund, Aktien wie die der Lufthansa (WKN: 823212) dermaßen abzustrafen. Zeitweise war der DAX-Konzern im Juli keine 7 Mrd. Euro mehr wert. Dabei gehört er mit seinen 36 Mrd. Euro Umsatz zu den größten Airlines der Welt und generierte in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig Nettogewinne im Bereich von 2 Mrd. Euro.

Dass bei einem solch ausgebombten Kursniveau auch gewisse Risiken zu beachten sind, dürfte klar sein. Ich denke allerdings, dass die Marktkapitalisierung weit unter Buchwert ausreichend Puffer für solche Negativszenarien bietet. Darüber hinaus sehe ich dank der Größenvorteile und vielfältigen Innovationsprojekte auch gute Chancen, dass sich weiterhin auskömmliche Margen erwirtschaften lassen. Die Lufthansa fliegt deshalb im August ganz oben auf meiner Watchlist.

Ralf Anders besitzt keine Lufthansa-Aktien.

Florian Hainzl: British American Tobacco

Wer im August auf der Suche nach einer spannenden nicht zyklischen Konsumgüteraktie ist, könnte bei British American Tobacco (WKN: 916018) an der richtigen Adresse sein. Trotz der weltweiten Diskussionen über die Gesundheitsgefährdung durch das Rauchen geht das Unternehmen in seinem Trading Update vom Juni davon aus, dass der operative Gewinn im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr im oberen Bereich des Zielkorridors von 5 bis 7 % gesteigert werden konnte.

Beim Aktienkurs spiegelt sich diese gute operative Entwicklung nicht wieder, da die Aktie auf Jahressicht 28 % (Stand: 26.07.2019) verloren hat. Bei einem erwarteten Gewinn von 3,19 GBP für 2019 bei einem Kurs von 30,20 GBP (26.07.2019) ergibt sich ein KGV von 9,47 für ein beständig wachsendes Unternehmen in einem Markt mit hohen Margen und wenig Wettbewerb.

Florian Hainzl besitzt Aktien von British American Tobacco.

Thomas Brantl: Facebook

Meine Top-Aktie im August ist die Facebook (WKN:A1JWVX)-Aktie. Nicht weil sie gerade besonders günstig zu haben ist. Auch nicht wegen Facebooks neuer Kryptowährung Libra. Mich begeistert die Aktie, weil Facebook Werbung auf einem bisher ungeahnten Niveau ermöglicht.

Mit Fernsehwerbung beispielsweise erreicht man zwar Millionen von Menschen – doch nur ein Bruchteil der Zuschauer, die einen bestimmten Spot sehen, haben tatsächlich ernsthaftes Kaufinteresse. Bei Facebook und Instagram ist das anders – sie kennen die Vorlieben, Hobbys, Interessen und sogar die Orte, an denen sich ihre Nutzer aufhalten.

Diese Daten ermöglichen Werbetreibenden einen entscheidenden Vorteil gegenüber allen anderen Werbeplattformen: Werbung kann extrem zielgerichtet geschalten werden – ein gigantischer Wettbewerbsvorteil für Facebook!

Thomas Brantl besitzt keine Aktien von Facebook.

Stefan Naerger: Deutsche Telekom

Im August nehme ich die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) mit in den Urlaub. Das gute Stück ist seit Jahren der Klassiker in meinem Depot. Im Hinblick auf das spannende US-Geschäft könnte im nächsten Monat sogar eine Aufstockung anstehen.

Aufstockung? Bei dem um die Jahrtausendwende gefürchteten Aktionärsschreck? Aber ja! Denn Telekom-Tochter T-Mobile US (WKN: A1T7LU) hat nun endlich die Erlaubnis des US-Justizministeriums zur Fusion mit US-Wettbewerber Sprint (WKN: A1W1XE). Das könnte die Geburtsstunde eines Telekommunikationsgiganten mit rund 127 Millionen Kunden und über 70 Milliarden US-Dollar Umsatz sein. Wow! Telekom-Aktionären könnte ein wahrhaft heißer Sommer bevorstehen.

Stefan Naerger besitzt Aktien der Deutschen Telekom.

Peter Roegner: Beiersdorf AG

Bislang konnte die schlechte Nachrichtenlage der Börse nicht viel anhaben. Aber die lange bekannten Themen wie Donald Trump, Brexit, Säbelrasseln im Golf oder Verlangsamung der Konjunktur in Europa stellen weiterhin eine Gefahr für die Börse dar. Sollte man jetzt besser alles verkaufen?

Das halte ich für eine schlechte Idee. Sinnvoller wäre es, sich Qualitätsaktien aus defensiven Bereichen ins Depot zu legen. Ich denke da etwa an Beiersdorf (WKN: 520000). Der Hersteller von Körperpflegeprodukten wächst seit Jahren kontinuierlich. Seine Waren werden unabhängig von Konjunktur und Politik immer nachgefragt – nicht umsonst ist die Marke Nivea schon 108 Jahre alt.

Wenn es an der Börse wirklich kracht, wird Beiersdorf davon nicht verschont bleiben. Aber die Qualität des Unternehmens sollte dafür sorgen, dass Rückgänge moderat ausfallen und schnell wieder aufgeholt werden können.

Peter Roegner besitzt keine der im Text genannten Aktien.

Vincent Uhr: Hospitality Properties Trust

Dividendenjäger, gebt fein acht! Wenn ihr im Monat August auf der Suche nach einer spannenden Dividendenaktie seid, könnte der REIT Hospitality Properties Trust (WKN: 896887) genau das richtige für euch sein.

Nach einer ganzen Reihe zumindest konstanter sowie ebenfalls moderat erhöhter quartalsweiser Dividendenausschüttungen zahlt der REIT momentan eine Dividende in Höhe von 0,54 US-Dollar je Anteilsschein an seine Investoren aus, was bei einem Kursniveau von 24,45 US-Dollar aktuell einer Dividendenrendite in Höhe von 8,83 % entsprechen würde.

Eine hohe Dividende, die jedoch fast doppelt vom freien Cashflow gedeckt ist, was sie in meinen Augen sehr sicher werden lässt. Möglicherweise ist der August daher ein idealer Zeitpunkt, um sich mit dieser Chance mit hoher Rendite näher auseinanderzusetzen, noch bevor der Markt das volle langfristige Potenzial dieses REIT realisiert.

Vincent Uhr besitzt Aktien von Hospitality Properties Trust.

